Ошибок не нашли: в МВД рассказали об экспертизе, по которой "похоронили" живого военного Назара Далецкого

В Министерстве внутренних дел Украины провели проверку ДНК-экспертизы, которая якобы подтвердила, что военный Назар Далецкий погиб. Но он оказался живым и вернулся из российского плена.

Специалисты из министерства заявили, что во время экспертизы не было допущено ошибок. Об этом сообщил Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, пишет hromadske.

В ведомстве подтвердили, что судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты из Харьковского НИЭКЦ МВД. Но после того, как военный, которого похоронили на Львовщине, оказался живым. Чиновников провели служебную проверку, чтобы разобраться в ситуации, и она доказала, что "ошибок не допущено" в работе экспертов.

"ГНИЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества за их выполнением, а также принимает меры с целью недопущения ошибок при проведении молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел", — говорится в ответе.

Відео дня

Возвращение Назара Далецкого из плена

Напомним, что 5 февраля 2026 года из плена вернулся военный Назар Далецкий родом из Львовской области, который более трех лет считался погибшим. Его семья получила сообщение о возвращении и увидела его на фото с обмена.

Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина пошел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Сначала военного считали пропавшим без вести, но позже семью известили о его гибели в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года — в день своего рождения.

В мае 2023 года, после проведения анализа ДНК, были организованы похороны Назара Далецкого. В сообщении Куликовского поселкового совета от 24 мая 2023 года отмечалось, что солдат, который родился 25 сентября 1979 года, погиб, выполняя воинский долг в бою за Украину.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что родные украинского защитника Назара Далецкого из Львовской области, который считался погибшим, получили 15 миллионов гривен законно. И сейчас основная задача, чтобы не пострадал Назар и его семья.

11 февраля после сообщений, что семье придется вернуть средства, которые они получили якобы после гибели Назара Далецкого. В Минобороны заявили, что власти не намерены заставлять семью вернуть эти средства. В ведомстве отметили, что возвращение военного, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей Украины.

12 февраля на Львовщине эксгумировали тело человека, которого считали Назаром Далецким, бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Эксгумация состоялась на местном кладбище в селе Большой Дорошев.