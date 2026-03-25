Помилок не знайшли: у МВС розповіли про експертизу, за якою "поховали" живого військового Назара Далецького

У Міністерстві внутрішніх справ України провели перевірку ДНК-експертизи, яка нібито підтвердила, що військовий Назар Далецький загинув. Але він виявився живим і повернувся з російського полону.

Фахівці з міністерства заявили, що під час експертизи не було допущено помилок. Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, пише hromadske.

У відомстві підтвердили, що судову молекулярно-генетичну експертизу проводили експерти з Харківського НДЕКЦ МВС. Але після того, як військовий, якого поховали на Львівщині, виявився живим. Посадовців провели службову перевірку, щоб розібратись у ситуації, і вона довела, що "помилок не допущено" у роботі експертів.

"ДНДЕКЦ МВС на постійній основі забезпечує належну організацію проведення молекулярно-генетичних експертиз і контроль якості за їх виконанням, а також уживає заходів із метою недопущення помилок під час проведення молекулярно-генетичних експертиз у кримінальних провадженнях щодо ідентифікації невпізнаних тіл", — йдеться у відповіді.

Повернення Назара Далецького з полону

Нагадаємо, що 5 лютого 2026 року з полону повернувся військовий Назар Далецький родом із Львівщини, який понад три роки вважався загиблим. Його родина отримала повідомлення про повернення та побачила його на фото з обміну.

Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Спершу військового вважали зниклим безвісти, але пізніше сім’ю сповістили про його загибель в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження.

У травні 2023 року, після проведення аналізу ДНК, було організовано похорон Назара Далецького. У повідомленні Куликівської селищної ради від 24 травня 2023 року зазначалося, що солдат, який народився 25 вересня 1979 року, загинув, виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що рідні українського захисника Назара Далецького з Львівської області, який вважався загиблим, отримали 15 мільйонів гривень законно. І зараз основне завдання, щоб не постраждав Назар та його родина.

11 лютого після повідомлень, що родині доведеться повернути кошти, які вони отримали нібито після загибелі Назара Далецького. У Міноборони заявили, що влада не має наміру змушувати родину повернути ці кошти. У відомстві зазначили, що повернення військового, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких та для всієї України.

12 лютого на Львівщині ексгумували тіло людини, яку вважали Назаром Далецьким, бійцем 24-й окремої механізованої бригад імені короля Данила. Ексгумація відбулася на місцевому цвинтарі у селі Великий Дорошів.