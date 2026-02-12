Кого поховали замість Назара Далецького: на Львівщині ексгумували тіло невідомого бійця

Назар Далецький повернувся з полону 5 лютого. А до того був визнаний загиблим внаслідок ДНК-збігу.

На Львівщині ексгумували тіло людини, яку вважали Назаром Далецьким, бійцем 24-й окремої механізованої бригаді імені короля Данила. Сам Назар повернувся додому під час обміну військовополоненими тиждень тому. Цю інформацію підтвердила мама Назара Далецького Наталія, пише "Суспільне".

За її словами, ексгумація відбулася на місцевому цвинтарі у селі Великий Дорошів 11 лютого. Наталія Далецька не була присутньою під час цього.

Могила у селі Великий Дорошів Фото: Суспільне

"Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила", — розповіла жінка.

Нагадаємо, 5 лютого з полону повернувся військовослужбовець зі Львівщини Назар Далецький. Його вважали загиблим довгий час. У 2023 році людину, яку вважали Назаром Далецьким, поховали з датою смерті 25 вересня 2022 року. Чиє це тіло насправді, досі невідомо.

Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Назар Далецький повернувся з полону 5 лютого Фото: Львівська ОВА

Мати не бачила сина три роки та дев'ять місяців.

"Я не думав, що таке, що мене поховали", - каже сам Назар.

Військовий адвокат Назар Олексюк пояснив, що Назар Далецький був визнаний загиблим внаслідок ДНК-збігу, а не оголошений померлим за рішенням суду.

"Закон передбачає, що якщо особа була оголошена померлою, а перед тим зникла безвісти, вона може бути визнана живою таким самим рішенням суду. Однак, в цьому випадку ця норма не застосовується, адже він не визнавався загиблим рішенням суду, а був визнаний таким за результатом певних документів. У цьому випадку необхідно оскаржувати актовий запис про смерть шляхом його скасування з тих мотивів, що результат ДНК-порівняння, який був підставою для видачі такого актового запису, був неправильний" — каже Назар Олексюк.

Також адвокат каже, що якщо родина отримала одноразову грошову допомогу від держави у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, вона не зобов'язана її повертати, адже це помилка держави.

Крім того, військовослужбовець має отримати грошове забезпечення за весь час його перебування в полоні.

Фокус писав, що 5 лютого з полону звільнили військовослужбовця Назара Далецького, якого понад три роки вважали загиблим. Його родина отримала повідомлення про повернення бійця та побачила його на фото з обміну.

А омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що рідні українського захисника Назара Далецького з Львівської області, який вважався загиблим, отримали 15 мільйонів гривень законно. І зараз основне завдання, щоб не постраждав Назар та його родина.