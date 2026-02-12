Кого похоронили вместо Назара Далецкого: на Львовщине эксгумировали тело неизвестного бойца

Назар Далецкий вернулся из плена 5 февраля. А до того был признан погибшим в результате ДНК-совпадения.

На Львовщине эксгумировали тело человека, которого считали Назаром Далецким, бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Сам Назар вернулся домой во время обмена военнопленными неделю назад. Эту информацию подтвердила мама Назара Далецкого Наталья, пишет "Суспільне".

По ее словам, эксгумация состоялась на местном кладбище в селе Большой Дорошев 11 февраля. Наталья Далецкая не присутствовала во время этого.

Могила в селе Большой Дорошев Фото: Суспільне

"Мне говорили, что мне там не нужно быть и я не ходила", — рассказала женщина.

Напомним, 5 февраля из плена вернулся военнослужащий со Львовщины Назар Далецкий. Его считали погибшим долгое время. В 2023 году человека, которого считали Назаром Далецким, похоронили с датой смерти 25 сентября 2022 года. Чье это тело на самом деле, до сих пор неизвестно.

Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина пошел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Назар Далецкий вернулся из плена 5 февраля Фото: Львовская ОВА

Мать не видела сына три года и девять месяцев.

"Я не думал, что такое, что меня похоронили", — говорит сам Назар.

Сам Назар рассказал журналистам, что не думал, что его похоронили

Военный адвокат Назар Олексюк объяснил, что Назар Далецкий был признан погибшим в результате ДНК-совпадения, а не объявлен умершим по решению суда.

"Закон предусматривает, что если лицо было объявлено умершим, а перед тем пропало без вести, оно может быть признано живым таким же решением суда. Однако, в этом случае эта норма не применяется, ведь он не признавался погибшим решением суда, а был признан таковым по результатам определенных документов. В этом случае необходимо обжаловать актовую запись о смерти путем ее отмены по тем мотивам, что результат ДНК-сравнения, который был основанием для выдачи такой актовой записи, был неправильный", — говорит Назар Олексюк.

Также адвокат говорит, что если семья получила единовременную денежную помощь от государства в связи с гибелью военнослужащего, она не обязана ее возвращать, ведь это ошибка государства.

Кроме того, военнослужащий должен получить денежное обеспечение за все время его пребывания в плену.

Фокус писал, что 5 февраля из плена освободили военнослужащего Назара Далецкого, которого более трех лет считали погибшим. Его семья получила сообщение о возвращении бойца и увидела его на фото с обмена.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что родные украинского защитника Назара Далецкого из Львовской области, который считался погибшим, получили 15 миллионов гривен законно. И сейчас основная задача, чтобы не пострадал Назар и его семья.