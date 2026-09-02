Магия возвращается: вышел первый трейлер сериала "Гарри Поттер" от HBO

Премьера состоится на Рождество, 25 декабря 2026 года. Первый сезон — это экранизация книги "Гарри Поттер и философский камень".

HBO показал двухминутный трейлер новой экранизации "Гарри Поттера и философского камня". В видеоролике показано, как сам Гарри выбирает факультет с помощью волшебной шляпы, а его друзья — Рон и Гермиона — начинают свой путь в Хогвартс.

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Также в трейлере показали профессоров Дамблдора, Снейпа и Минерву Макгонагал, эпизоды из уроков магии и матча по квиддичу.

В какой-то момент можно даже разглядеть профессора Квирела, который является одним из главных героев книги.

Первый сезон, который подробно расскажет историю первой книги о маленьком волшебнике — "Гарри Поттер и философский камень", выйдет 25 декабря 2026 года. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Алистер Стаут, которые играют соответственно Гарри, Гермиону и Рона.

Відео дня

Съемки сериала в настоящее время проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Руководитель проекта — шоураннер Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Поклонники серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере добились перенаправления линии электропередачи между Великобританией и Ирландией. Причиной стало то, что первоначальный маршрут проходил через "мемориал" персонажу серии книг Добби.

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Также стало известно, что британская писательница Джоан Роулинг прислала письмо и подписанную книгу украинскому морскому пехотинцу Александру Иванову, который защищал Мариуполь и более 4 лет находился в российском плену. В то время он поддерживал своих побратимов, пересказывая им книги о Гарри Поттере.