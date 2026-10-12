Профессор и братья: в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах "Гарри Поттера" (фото)

Британское издательство Bloomsbury объявило о начале предзаказа двух новых книг из серии Pocket Potters ("Карманный Поттер") о персонажах волшебного мира Джоан Роулинг. Новая адаптация для детей дошкольного возраста выйдет в 2027 году.

Новыми персонажами этой серии станут братья-близнецы Фред и Джордж Уизли, а также профессор Минерва Макгонагалл. Об этом говорится на сайте издательства.

Сами книги выйдут 23 февраля 2027 года и станут восьмой и девятой адаптацией персонажей саги Джоан Роулинг. Ранее в серии Pocket Potters — Little Guides to the Harry Potter Stories ("Карманные Поттеры") вышли книги о главной тройке семикнижной саги — Гарри Поттере, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, а также о директоре Хогвартса Альбусе Дамблдоре, Луне Лавгуд, домовом Доби и леснике Хагриде.

Восьмой книгой серии станет рассказ о профессоре Макгонегалл Фото: Bloomsbury

В книге о профессоре Минерве Макгонагалл рассказывается о том, как она подарила Гарри Поттеру метлу (речь идет о Nimbus 2000 перед первым матчем гриффиндорца в квиддич из первой книги "Гарри Поттер и философский камень"). В новом издании для детей добавлена история о навыках трансфигурации преподавательницы Гриффиндора, а также о том, по каким принципам сортировочная шляпа распределяет новичков.

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Девятая книга серии "Pocket Potters" будет посвящена братьям-близнецам Уизли Фото: Bloomsbury

В девятой части серии основная история будет посвящена братьям Фреду и Джорджу Уизли. В ней юным читателям предлагается узнать о том, как они создавали волшебные сладости и находили потайные ходы в стенах школы Хогвартса.

Из описания издательства известно, что каждая из книг серии будет состоять из 32 страниц текста с иллюстрациями, созданными Натали Смилли (о профессоре Макгонагалл) и Хелен Брэди (о братьях Уизли). В рассказе для читателей дошкольного возраста будут изложены основные факты, цитаты и ключевые эпизоды из жизни персонажей, однако вся серия не является продолжением знаменитой саги.

В издательстве Bloomsbury отмечают, что сама серия не ограничивается исключительно дошкольным возрастом, и её могут приобрести как коллекционеры, так и любители саги. На данный момент в украинском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вышли три книги серии, посвященные главной тройке персонажей.

Ранее Фокус сообщал о том, как Роулинг трогательно поддержала украинского морпеха. Британская писательница прислала письмо и подписанную книгу украинскому морпеху, который защищал Мариуполь и более 4 лет находился в российском плену.

Впоследствии стало известно, что вышел первый трейлер сериала "Гарри Поттер" от HBO. Премьера состоится на Рождество, 25 декабря 2026 года.