Предательство и колдовство: как суд над королевской герцогиней стал предвестником Войны Алой и Белой розы (фото)

История Элеоноры Кобем, герцогини Глостерской, на протяжении веков воспринималась через призму обвинений в измене, ереси и колдовстве. Сегодня историки практически единодушны в том, что приписанный врагами образ на самом деле скрывает истинный портрет волевой и сильной женщины при королевском дворе.

Эксперты убеждены, что "скандал века" с герцогиней на самом деле носил исключительно политический характер, и герцогиня оказалась в водовороте бурной политической жизни Англии того времени. Об этом говорится в материале BBC.

"В 1441 году Элеонора Кобем была женой Гамфри Ланкастерского, герцога Глостерского, вероятного наследника слабого и бездетного короля Генриха VI. Перспектива стать королевой была заманчиво близка, но когда влияние Гамфри при дворе ослабевало, появились обвинения в том, что Элеонора обратилась к тёмным искусствам, чтобы укрепить его право на престол", — говорится в материале.

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Тогда против Элеоноры было выдвинуто 18 обвинений в некромантии (вызывании духов умерших для получения тайных знаний), ереси и колдовстве. Среди них были покупка магических зелий, заказ астрологической карты для предсказания смерти короля и создание восковой фигуры короля, чтобы нанести ему смертельный ущерб.

Герцогиня Элеонора Глостерская (слева) со своим мужем Гамфри, иллюстрация 1431 года Фото: Wikiart

Для многих историков это были сфабрикованные обвинения, имевшие политическую мотивацию. Как отмечает Джемма Холлман в своей книге "Королевские ведьмы: от Жанны Наваррской до Елизаветы Вудвилл" (2019), астрологические предсказания при принятии важных решений "не были чем-то необычным даже среди членов королевской семьи".

"Если она и пробовала любовные зелья для зачатия ребенка, то вряд ли сильно отличалась от многих других женщин, оказавшихся в подобной ситуации в то время", — пишет автор.

Фальсификация обвинений и истинная причина показательного суда

Историки убеждены, что Элеонора Кобем стала жертвой политических интриг при дворе британского монарха. Историк Юэн Роджер считает, что обвинение в использовании любовного зелья "дало королевскому совету идеальный повод расторгнуть её брак с наследником престола, а обвинение в измене сделало её мужа персоной нон грата".

"Элеонора — очень уязвимое место для своего мужа. Известно, что она интересовалась оккультизмом, и члены совета считают это способом оказать давление на её мужа. Все доказательства против неё, по его мнению, ненадежны. Большинство из них происходит из признания Болингброка, которое почти наверняка обнародовано, чтобы обвинить Элеонору… [и] почти наверняка его пытают за кулисами", — считает эксперт.

Средневековый исследователь Ральф Гриффитс в своём знаковом эссе 1969 года "Суд над Элеонорой Кобем" считает, что причиной суда стали личные амбиции герцогини, её характер и понимание сложившейся политической ситуации. Именно обращение к астрологии и магическим практикам, которыми пользовались многие влиятельные лица в своих интересах, обернулось против герцогини.

Англоязычный ролик о жизни и судьбе герцогини Элеоноры Глостерской

Показательный суд над королевской герцогиней состоялся в июле 1441 года. Из 18 пунктов обвинения она признала свою вину лишь по пяти из них, а в октябре того же года церковный суд окончательно определил ей наказание — её приговорили к пожизненному заключению, её брак с мужем был расторгнут, а она была вынуждена три дня проводить публичное покаяние за совершение "преступлений". После этого бывшая герцогиня провела остаток своих дней в тюрьме, где умерла между 1452 и 1457 годами.

"Будь то намеренное или злонамеренное преувеличение, обвинение Элеоноры в колдовстве помогло изменить ход истории. Беспрецедентный суд над дворянином потребовал принятия нового законодательства, которое впоследствии было использовано против Анны Болейн, что открыло путь для повторного брака Генриха VIII. Обвинения против Элеоноры, как и позор самого Гамфри из-за этого процесса и его последствий, фактически ослабили дом Ланкастеров, освободив место для соперников — дома Йорков, чем проложили путь к Войнам Роз: трех десятилетий ожесточенных гражданских конфликтов за трон", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о первом в истории задокументированном судебном процессе по делу о колдовстве. Этот процесс состоялся в 1390 году в Париже, где по обвинению в колдовстве предстали перед судом Жанна де Бриг, Марго де ла Барр и Марион ла Друатюрьер.

Впоследствии стало известно о Салемском "процессе над ведьмами". С июня 1692 по май 1693 года в американском поселке Салем состоялась серия расследований и судебных процессов, в результате которых 19 человек были казнены за колдовство, а многие другие — заключены в тюрьму.