Твоя история принесет миллионы: как Голливуд ищет новые сюжеты для фильмов по всему миру

Владельцы голливудских студий активно ищут для сценариев и будущих фильмов не крупные и популярные романы, а небольшие неопубликованные рассказы и истории. Благодаря этому главная фабрика звёзд США "убивает" сразу нескольких зайцев одним выстрелом.

Киностудии и сценаристы фактически получают готовое "сырье", из которого впоследствии получатся успешные фильмы для больших экранов. Об этом сообщает The New York Times.

Основная мотивация поиска неопубликованных рассказов и очерков даёт владельцам киностудий ряд преимуществ. Речь идет о значительной экономии средств на авторских правах на крупные романы, а также о том, что это позволяет Голливуду избегать конфликтов с фанатами, которые ревностно защищают исходный материал во время экранизации.

Среди упомянутых случаев, о которых пишут СМИ, фигурируют сценарии таких фильмов, как "Дублер", "Горбатая гора", "Вязаный человек" и другие. Подобным приёмом воспользовался культовый режиссёр сэр Кристофер Нолан, когда неопубликованный рассказ его брата Джонатана о мужчине с потерей памяти стал источником для сценария к фильму "Мементо".

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Агент компании по поиску талантов William Morris Endeavor Николь Вайнрот говорит, что в настоящее время "продвигает 20–25 рассказов, находящихся на разных этапах разработки", киностудиям. По её словам, рассказы, наиболее подходящие для экранизации, "редко напоминают те, что публиковались в Harper's или The New Yorker".

"Они [рассказы — ред.] могут быть умными, литературными и красиво написанными, но в них должен быть сюжет и движущая сила", — сказала она, добавив, что сейчас формальный призыв звучит так: "пишите короче".

Как в Голливуде ищут сюжеты: история одного сценария

СМИ отмечает, что ключевым фактором в поиске новых сценаристов является "спрос на легкую и сенсационную литературу". Именно так и произошло с учителем специального образования в Dartmouth High School в Массачусетсе Джоном Котом, когда в 2024 году ему позвонили из Голливуда, чтобы экранизировать опубликованный им криминальный рассказ "Я притворилась пропавшей девочкой" на Reddit решили экранизировать — сейчас идут съемки фильма, где главную роль играет Сидни Свин.

Сначала учитель подумал, что его пытаются обмануть. Но когда к Zoom-звонку подключились голливудские сценаристы, заинтересовавшиеся его историей, он не поверил своим глазам.

"Я чуть не потерял сознание. Я был бы рад просто получить три лайка на Reddit", — говорит мужчина, который более шести лет назад опубликовал свою историю в интернете.

Несмотря на изменения в методах поиска, голливудские агенты и продюсеры говорят, что по-прежнему руководствуются давним стремлением погрузиться в историю. Поэтому, как говорит владелец продюсерской компании Assemble Media Джек Геллер, они ищут интересную историю, ради которой готовы "достать большой чемодан и показать её на киноэкране".

"Мы проводим целый день за нашими устройствами, и существует так много разных точек зрения на то, что такое "публикация". Это напоминает, как раньше мы все собирались у костра и слушали сказки. Теперь мы делаем это так, чтобы находить их в своих нишах", — говорит продюсер.

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