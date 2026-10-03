Нос против системы: как "неправильное" лицо Барбры Стрейзанд изменило Голливуд

Стрейзанд — одна из первых кинодив Голливуда, которая не стала исправлять свою нестандартную по меркам индустрии внешность, а превратила ее в главный элемент звездного образа. И этим она проложила дорогу Сисси Спейсек, Шелли Дювалл, Бетт Миддлер, Фрэнсис Макдорманд и другим замечательным актрисам американского кино, которые были настолько непохожи на остальных, что Голливуду пришлось изменить само представление о красоте.

Стрейзанд превратила индивидуальность лица в новый критерий киногеничности

До Стрейзанд актрисе с такой чересчур характерной внешностью в лучшем случае доставалась вторая или третья партия комичной подруги героини. Выдающийся нос, крупные, резкие черты удлиненного лица, тяжелые веки и заметная асимметрия смотрелись слишком «по-еврейски», что казалось в то время непреодолимым препятствием на пути к амплуа романтической героини. Никакого шанса стать голливудской суперзвездой и объектом желания.

До Стрейзанд актрисе с такой чересчур характерной внешностью в лучшем случае доставалась вторая роль Фото: Кадр из фильма До Стрейзанд актрисе с такой чересчур характерной внешностью в лучшем случае доставалась вторая роль Фото: Кадр из фильма

Хотя значительная часть студий была создана евреями (в том числе бежавшими из Российской империи), сами магнаты десятилетиями старательно американизировали кинозвезд. Еврейским актерам нередко меняли фамилии, а характерные черты внешности сглаживали с помощью пластической хирургии. Звезда фильма «Кто бится Вирджинии Вульф?» Джордж Сигал вспоминал, что его часто спрашивали, почему он не меняет фамилию и не делает риновластику.

Конечно же, в Голливуде были Бетт Дэвис, Кэтрин Хепберн или Мэй Уэст. Но даже их яркая индивидуальность укладывалась в привычное представление о том, как должна выглядеть кинозвезда.

Барбра Стрейзанд годами слышала от окружающих, что с таким лицом кинозвездой не становятся Барбра Стрейзанд годами слышала от окружающих, что с таким лицом кинозвездой не становятся Барбра Стрейзанд годами слышала от окружающих, что с таким лицом кинозвездой не становятся Барбра Стрейзанд годами слышала от окружающих, что с таким лицом кинозвездой не становятся Барбра Стрейзанд годами слышала от окружающих, что с таким лицом кинозвездой не становятся

Впрочем, давайте обойдемся без красивых легенд: сама Стрейзанд долго не считала свою внешность достоинством — ей пришлось буквально годами учиться видеть в собственном лице красоту. А параллельно год за годом слышать от окружающих, что с таким лицом не становятся кинозвездами. Так что это не публика наконец-то простила Барбре ее нос — это нос стал частью ее личного бренда. И тот факт, что в апреле 1969 года Стрейзанд получила наравне с Кэтрин Хепберн свой первый «Оскар» — причем за дебютную роль, выглядел почти символично. Старая модель голливудской звезды буквально делила пьедестал с новой.

На самом деле, Стрейзанд сделала модной в Голливуде индивидуальность лица как новый критерий киногеничности. Когда классический Голливуд старательно сглаживал особенности внешности, подгоняя актрис под единый канон красоты, лицо Барбры невозможно спутать ни с чьим другим. Переломный момент наступил в 1966 году, когда тогдашняя главная редакторка Vogue Диана Вриланд вынесла на обложку портрет Стрейзанд работы Ричарда Аведона. Причем фотография подчеркивала особенности ее лица, а не пыталась спрятать.

Обложка журнала Vogue с портретом Барбры Стрейзанд, снятым Ричардом Аведоном Фото: Vogue

Конечно, сыграл свою роль и фактор времени: Новому Голливуду нужны были новые лица. К концу 1960-х классическая студийная система уже разваливалась, а вместе с ней уходил и прежний тип кинозвезды — безупречно вылепленной, гламурной и недосягаемой. Голливуд безнадежно проигрывал гонку контркультуре, и после успеха таких фильмов, как «Бонни и Клайд» и «Выпускник», молодые зрители хотели видеть в кино не студийных идолов, а живых людей, похожих на себя.

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Почти одновременно звездами становились далекие от студийных стандартов мужской красоты Дастин Хоффман, Эллиотт Гулд, Джин Хэкмен, Аль Пачино, Джек Николсон. Стрейзанд идеально попала в эту смену эпох — только для женщины ее прорыв был еще радикальнее.

Эту стратегию довела до логического завершения Фрэнсис Макдорманд, получившая в 1997 году Оскар за классический уже фильм «Фарго». Ее звездный образ во многом основан на принципиальном отказе выглядеть моложе, безупречнее и гламурнее, чем она есть — именно это стало частью ее экранной силы. Что подтверждают еще два актерских Оскара: за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Землю кочевников» (причем за последний фильм ей вручили еще статуэтку как продюсеру лучшей картины года).

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Фарго" Фото: Кадр из фильма

Так актриса, которая никогда не пыталась соответствовать традиционному представлению о кинодиве, стала одной из самых титулованных звезд своего поколения.

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