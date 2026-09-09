Их считали эталоном красоты: 13 женщин, которых называли самыми красивыми в истории (фото)
Каждый год 9 сентября мир отмечает Всемирный день красоты — праздник, напоминающий о том, что у настоящей эстетики нет единого шаблона, а самые привлекательные женщины разных эпох оставили свой след благодаря сочетанию внешности, харизмы и влияния на ход истории.
Фокус рассказывает , кто они — самые красивые женщины всех времён и эпох, чьи имена вошли в историю, и как менялись стандарты красоты на протяжении веков.
Античность и древний мир: величие и изящество
В древнем мире красота измерялась пропорциями, величием и статусом. Женщины того времени были не просто иконами эстетики, но и олицетворением силы.
Нефертити: Супруга египетского фараона Эхнатона стала синонимом утончённости. Её знаменитое бюст с длинной шеей, выразительными скулами и симметричными чертами лица до сих пор считается эталоном гармонии.
Клеопатра: Последней царице Египта приписывают невероятную привлекательность, однако современники отмечали, что её главным оружием были ум, образованность, голос и умение очаровывать собеседника.
Елена Троянская: Персонаж греческой мифологии, чья красота, согласно преданиям, стала причиной войны. Она вошла в историю как символ роковой эстетики.
Ренессанс и Эпоха Возрождения: великолепие и нежность
В Средневековье и в эпоху Ренессанса представления о привлекательности кардинально изменились. В моду вошли бледная кожа, высокий лоб, золотистые волосы и мягкие, округлые формы, символизировавшие здоровье и благосостояние.
Симонетта Веспуччи: муза итальянского художника Сандро Боттичелли. Именно её черты запечатлены на знаменитом полотне "Рождение Венеры". Она считалась самой красивой женщиной Флоренции XV века.
Мона Лиза (Лиза Герардини): женщина , чья загадочная улыбка на полотне Леонардо да Винчи сделала её самым известным лицом в мировом искусстве.
XX век: золотая эра Голливуда и революция в моде
Прошлый век подарил мировой культуре кинематограф и глянцевые журналы, которые сформировали новые глобальные стандарты.
Одри Хепберн: воплощение аристократизма, утончённости и искренности. Её стиль в фильме "Завтрак у Тиффани" стал классикой, а благотворительная деятельность придала её образу поистине ослепительное сияние.
Мэрилин Монро: главный секс-символ 1950-х годов. Её яркий образ, женственность и непосредственность покорили миллионы сердец по всему миру.
Софи Лорен: итальянская актриса, доказавшая, что настоящая красота — это страсть, уверенность и естественность.
Принцесса Диана: В конце века именно она стала иконой красоты, соединив элегантный стиль с безграничной добротой и открытостью.
XXI век: культура индивидуальности и природной силы
Современная эпоха раздвинула жесткие рамки. Красота XXI века — это разнообразие, уверенность в себе, ухоженность и умение вдохновлять миллионы людей через экраны смартфонов.
Моника Беллуччи: женщина, ставшая мостом между классической чувственностью XX века и современным представлением о женственности. Она доказывает, что настоящая красота не зависит от возраста.
Анджелина Джоли: голливудская актриса с чувственными чертами лица, которая совместила статус главного символа красоты 2000-х с масштабной благотворительной и гуманитарной миссией.
Зендея: икона современного поколения. Она олицетворяет новую элегантность, смелость в экспериментах со стилем и естественность, демонстрируя, что у красоты XXI века нет шаблонов.
Рианна: Настоящая революционерка в индустрии красоты. Она доказала, что привлекательность присуща женщинам любого цвета кожи, телосложения и мировоззрения, сделав инклюзивность главным трендом современности.
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