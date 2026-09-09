Их считали эталоном красоты: 13 женщин, которых называли самыми красивыми в истории (фото)

Каждый год 9 сентября мир отмечает Всемирный день красоты — праздник, напоминающий о том, что у настоящей эстетики нет единого шаблона, а самые привлекательные женщины разных эпох оставили свой след благодаря сочетанию внешности, харизмы и влияния на ход истории.

Фокус рассказывает , кто они — самые красивые женщины всех времён и эпох, чьи имена вошли в историю, и как менялись стандарты красоты на протяжении веков.

Античность и древний мир: величие и изящество

В древнем мире красота измерялась пропорциями, величием и статусом. Женщины того времени были не просто иконами эстетики, но и олицетворением силы.

Нефертити: Супруга египетского фараона Эхнатона стала синонимом утончённости. Её знаменитое бюст с длинной шеей, выразительными скулами и симметричными чертами лица до сих пор считается эталоном гармонии.

Нефертити — жена египетского фараона Эхнатона Фото: из открытых источников

Клеопатра: Последней царице Египта приписывают невероятную привлекательность, однако современники отмечали, что её главным оружием были ум, образованность, голос и умение очаровывать собеседника.

Відео дня

Клеопатра — последняя царица Египта Фото: Википедия

Елена Троянская: Персонаж греческой мифологии, чья красота, согласно преданиям, стала причиной войны. Она вошла в историю как символ роковой эстетики.

Елена Троянская — персонаж греческой мифологии Фото: Википедия

Ренессанс и Эпоха Возрождения: великолепие и нежность

В Средневековье и в эпоху Ренессанса представления о привлекательности кардинально изменились. В моду вошли бледная кожа, высокий лоб, золотистые волосы и мягкие, округлые формы, символизировавшие здоровье и благосостояние.

Симонетта Веспуччи: муза итальянского художника Сандро Боттичелли. Именно её черты запечатлены на знаменитом полотне "Рождение Венеры". Она считалась самой красивой женщиной Флоренции XV века.

Симонетта Веспуччи — муза итальянского художника Сандро Боттичелли Фото: Википедия

Мона Лиза (Лиза Герардини): женщина , чья загадочная улыбка на полотне Леонардо да Винчи сделала её самым известным лицом в мировом искусстве.

Картина "Мона Лиза" Фото: Википедия

XX век: золотая эра Голливуда и революция в моде

Прошлый век подарил мировой культуре кинематограф и глянцевые журналы, которые сформировали новые глобальные стандарты.

Одри Хепберн: воплощение аристократизма, утончённости и искренности. Её стиль в фильме "Завтрак у Тиффани" стал классикой, а благотворительная деятельность придала её образу поистине ослепительное сияние.

Актриса Одри Хэпберн Фото: Википедия

Мэрилин Монро: главный секс-символ 1950-х годов. Её яркий образ, женственность и непосредственность покорили миллионы сердец по всему миру.

Мэрилин Монро — главный секс-символ 1950-х годов Фото: Википедия

Софи Лорен: итальянская актриса, доказавшая, что настоящая красота — это страсть, уверенность и естественность.

Актриса Софи Лорен Фото: Википедия

Принцесса Диана: В конце века именно она стала иконой красоты, соединив элегантный стиль с безграничной добротой и открытостью.

Принцесса Уэльская Диана Фото: Википедия

XXI век: культура индивидуальности и природной силы

Современная эпоха раздвинула жесткие рамки. Красота XXI века — это разнообразие, уверенность в себе, ухоженность и умение вдохновлять миллионы людей через экраны смартфонов.

Моника Беллуччи: женщина, ставшая мостом между классической чувственностью XX века и современным представлением о женственности. Она доказывает, что настоящая красота не зависит от возраста.

Актриса Моника Беллуччи Фото: Википедия

Анджелина Джоли: голливудская актриса с чувственными чертами лица, которая совместила статус главного символа красоты 2000-х с масштабной благотворительной и гуманитарной миссией.

Актриса Анджелина Джоли Фото: Instagram

Зендея: икона современного поколения. Она олицетворяет новую элегантность, смелость в экспериментах со стилем и естественность, демонстрируя, что у красоты XXI века нет шаблонов.

Актриса и певица Зендея Фото: Instagram

Рианна: Настоящая революционерка в индустрии красоты. Она доказала, что привлекательность присуща женщинам любого цвета кожи, телосложения и мировоззрения, сделав инклюзивность главным трендом современности.

Певица Рианна Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Да Винчи случайно запечатлел в "Моне Лизе" признаки наследственного заболевания: ученые выяснили, что это за болезнь.