Голливудская звезда за соседним столиком: Анджелина Джоли неожиданно появилась в Полтаве (видео)

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в одном из ресторанов Полтавы. Звезда находилась в городе проездом.

Видео с голливудской знаменитостью опубликовала жительница Полтавы Яна Никитченко на своей странице в Instagram.

Анджелину Джоли заметили в Полтаве

Из поста женщины стало ясно, что кадры сняты в местном ресторане Premier Hotel Palazzo. На видео видна американская актриса Анджелина Джоли, которая что-то обсуждает с неизвестным мужчиной в футболке с надписью Legacy of War Foundation — это международная благотворительная организация, оказывающая поддержку гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов.

Яна Никитченко рассказала, что зашла в этот ресторан позавтракать перед тренировкой. Но настоящей неожиданностью для нее стало увидеть Анджелину Джоли за столиком напротив. Также она отметила, что актриса выглядела очень красиво.

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"Я была просто в шоке. Встретить Анджелину Джоли в Полтаве — это какой-то сюжет, который я сама бы никогда не придумала. Ну и, похоже, сегодня мне повезло", — написала она.

Женщина также рассказала, что ей не разрешили сфотографироваться с голливудской звездой, поэтому она просто сидела напротив и наблюдала за ней. Яна призналась, что ей было сложно сохранять спокойствие рядом со знаменитостью такого масштаба.

"Я, конечно, пыталась… но руки сами потянулись к телефону. Поэтому тысячу раз прошу прощения, но я всё-таки немного сняла. Ну а как тут удержаться", — призналась она.

Информацию о визите американской звезды в Украину подтвердили "Суспильному" собственные источники. Анджелина Джоли была в Полтаве проездом и остановилась в одном из местных заведений общественного питания, расположенном в отеле. Официально свой приезд в страну Джоли пока не прокомментировала.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что: