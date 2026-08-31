Анджелина Джоли в Украине: в последний раз ее видели в Харькове — чем она там занимается (фото)

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли совершила очередной незапланированный визит в Украину, посетив сразу несколько городов — от Львова до Харькова.

Первые слухи о приезде Анджелины Джоли появились в субботу, 29 августа. Тогда кинозвезду заметили во Львове: она передвигалась по улицам города на автомобиле в сопровождении охраны. Об этом свидетельствуют фотографии и видео очевидцев. Впрочем, официально цель поездки до сих пор не раскрыта.

На следующий день, 30 августа, след Джоли привёл её в Тернополь. Местные паблики опубликовали кадры, на которых звезда ужинает в одном из известных ресторанов города. Позже появились сообщения, что оттуда гуманитарная поездка продолжилась на восток — в Кременчуг и Харьков.

Представители актрисы пока воздерживаются от каких-либо комментариев, объясняя это соображениями безопасности. По этой же причине подробности маршрута и конкретная цель поездки остаются за кулисами.

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Третий визит Джоли в Украину

Нынешняя поездка — уже третий визит Джоли в Украину с момента начала полномасштабного вторжения. Ранее актриса побывала во Львове, где на железнодорожном вокзале общалась с вынужденными переселенцами, посетила детскую больницу и встречалась с волонтерами.

В ноябре 2025 года она посетила прифронтовые Николаев и Херсон — города, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам российских дронов. Там Джоли лично общалась с местными семьями и не скрывала восхищения тем, насколько стойко держатся украинцы в этих условиях.

Сама актриса пока официально не подтвердила эту поездку. Информация основана исключительно на кадрах очевидцев и сообщениях в социальных сетях. Как правило, о визите впоследствии сообщают организации, имеющие к нему отношение.

Напомним, ранее Фокус писал о предыдущих визитах актрисы:

В 2022 году Джоли уже появилась в украинском общественном пространстве: тогда она зашла перекусить в кафе во Львове.

Курьезом того эпизода стал 14-летний Юлиан — парень, который сидел рядом в наушниках и даже не обратил внимания на голливудскую звезду, за что мгновенно стал героем сетевых мемов.

Не обошлось без резонанса и во время второго визита актрисы в Украину. Тогда одного из мужчин, входивших в её кортеж, остановили представители Николаевского ТЦК и СП.