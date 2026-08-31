Анджелина Джоли в Украине: в последний раз ее видели в Харькове — чем она там занимается (фото)
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли совершила очередной незапланированный визит в Украину, посетив сразу несколько городов — от Львова до Харькова.
Первые слухи о приезде Анджелины Джоли появились в субботу, 29 августа. Тогда кинозвезду заметили во Львове: она передвигалась по улицам города на автомобиле в сопровождении охраны. Об этом свидетельствуют фотографии и видео очевидцев. Впрочем, официально цель поездки до сих пор не раскрыта.
На следующий день, 30 августа, след Джоли привёл её в Тернополь. Местные паблики опубликовали кадры, на которых звезда ужинает в одном из известных ресторанов города. Позже появились сообщения, что оттуда гуманитарная поездка продолжилась на восток — в Кременчуг и Харьков.
Представители актрисы пока воздерживаются от каких-либо комментариев, объясняя это соображениями безопасности. По этой же причине подробности маршрута и конкретная цель поездки остаются за кулисами.
Третий визит Джоли в Украину
Нынешняя поездка — уже третий визит Джоли в Украину с момента начала полномасштабного вторжения. Ранее актриса побывала во Львове, где на железнодорожном вокзале общалась с вынужденными переселенцами, посетила детскую больницу и встречалась с волонтерами.
В ноябре 2025 года она посетила прифронтовые Николаев и Херсон — города, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам российских дронов. Там Джоли лично общалась с местными семьями и не скрывала восхищения тем, насколько стойко держатся украинцы в этих условиях.
Сама актриса пока официально не подтвердила эту поездку. Информация основана исключительно на кадрах очевидцев и сообщениях в социальных сетях. Как правило, о визите впоследствии сообщают организации, имеющие к нему отношение.
Напомним, ранее Фокус писал о предыдущих визитах актрисы:
- В 2022 году Джоли уже появилась в украинском общественном пространстве: тогда она зашла перекусить в кафе во Львове.
- Курьезом того эпизода стал 14-летний Юлиан — парень, который сидел рядом в наушниках и даже не обратил внимания на голливудскую звезду, за что мгновенно стал героем сетевых мемов.
Не обошлось без резонанса и во время второго визита актрисы в Украину. Тогда одного из мужчин, входивших в её кортеж, остановили представители Николаевского ТЦК и СП.