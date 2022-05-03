"Я ее не узнал". Мальчик в наушниках возле Анджелины Джоли дал комментарий

14-летний парень стал настоящей звездой Сети и новым мемом.

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Во время визита голливудской звезды Анджелины Джоли в одно из львовских кафе один из ее посетителей даже на секунду не оторвал взгляд от своего телефона, когда актриса мирового масштаба стояла прямо возле него. Парень стал настоящей звездой Сети и новым мемом о сконцентрированности. О его реакции на резкую популярность пишет ТСН.

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В тот день мальчик в наушниках зашел в кафе случайно. 14-летний Юлиан ехал забирать колесо к своему велосипеду. Маршрутки долго не было и он решил зайти на несколько минут что-нибудь перекусить.

"Я сел за столик и краем уха слышу, как кто-то на английском языке разговаривает. Думаю, какая-то американская Instagram-знаменитость. Как-то не заметил, я видел, но не понял, кто это, не узнал", — признался восьмиклассник и добавил, что видел много фильмов с актрисой, однако в жизни она совсем другая.

Счастливчик также рассказал, что в тот момент слушал музыку и просматривал посты в Instagram, хотя пользователи Сети уже решили, что он смотрел на сожженную российскую технику, слушал новое обращение Арестовича и так дальше.

После кафе Юлиан уехал домой, ничего не подозревая. "Я приехал домой, а мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила, что я популярен. Пока я домой ехал, где-то пол часа, получилось так, что я уже во всех пабликах… Как сон наяву. Вроде бы все реально и такое впечатление, что ты проснешься и этого всего не будет", — отметил парень.

[ + – ] В своем Instagram Юлиан сменил основное фото профиля на уже вирусный снимок

Как известно, Юлик многое читает, хорошо учится, рисует и мечтает стать тревел-ведущим.

[ + – ] 14-летний парень много читает и рисует

По словам Юлиана, он не обижается на мемы о нем в Сети, а наоборот радуется своей популярности. На своей Instagram-странице 14-летний юноша отметил, что готов стать новым символом победы Украины.

[ + – ] Юлиан готов стать новым символом победы Украины

Напомним, голливудская знаменитость Анджелина Джоли внезапно приехала в Украину и пообщалась с людьми, пострадавшими от войны.

Фокус писал о быстрой реакции украинцев на визит актрисы мирового масштаба в украинский Львов. Пользователи Сети моментально создали серию мемов, а отдельного внимания заслуживает 14-летний Юлиан в наушниках, который даже не подвел взгляда на стоявшую в метре от парня Анджелину Джоли.