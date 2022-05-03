"Я її не впізнав". Хлопчик у навушниках біля Анджеліни Джолі дав коментар

14-річний хлопець став справжньою зіркою мережі та новим мемом.

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Під час візиту голлівудської зірки Анджеліни Джолі до однієї з львівських кав'ярень один з її відвідувачів навіть на секунду не відірвав погляду від свого телефону, коли акторка світового масштабу стояла прямо біля нього. Хлопець став справжньою зіркою мережі та новим мемом про сконцентрованість. Про його реакцію на різку популярність пише ТСН.

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Того дня хлопчик у навушниках зайшов до кав'ярні випадково. 14-річний Юліан їхав забирати колесо до свого велосипеда. Маршрутки довго не було і він вирішив зайти на кілька хвилин щось перекусити.

"Я сів за столик і краєм вуха чую, як хтось англійською мовою розмовляє. Думаю, якась американська Instagram-знаменитість. Якось не помітив, я бачив, але не зрозумів, хто це, не впізнав", — зізнався восьмикласник та додав, що бачив багато фільмів з акторкою, проте в житті вона зовсім інша.

Щасливчик також розповів, що в той момент слухав музику та переглядав пости в Instagram, хоча користувачі мережі вже вирішили, що він дивився на спалену російську техніку, слухав нове звернення Арестовича тощо.

Після кав'ярні Юліан поїхав додому, нічого не підозрюючи. "Я приїхав додому, а мені мама показує відео, яке їй сусідка скинула, що я популярний. Поки я додому їхав, десь пів години, вийшло так, що я уже у всіх пабліках… Як сон наяву. Начебто усе реально і таке враження, що ти прокинешся і цього усього не буде", — зазначив хлопець.

[ + – ] У своєму Instagram Юліан уже змінив основне фото профілю на вже вірусний знімок

Як відомо, Юлік багато читає, добре вчиться, малює і мріє стати тревел-ведучим.

[ + – ] 14-річний хлопець багато читає та малює

За словами Юліана, він не ображається на меми про нього в мережі, а навпаки тішиться своїй популярності. На своїй Instagram-сторінці 14-річний хлопець зазначив, що готовий стати новим символом перемоги України.

[ + – ] Юліан готовий стати новим символом перемоги України

Нагадаємо, голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі раптово приїхала до України та поспілкувалася з людьми, постраждалими від війни.

Фокус писав про швидку реакцію українців на візит акторки світового масштабу до українського Львова. Користувачі мережі моментально створили серію мемів, а окремої уваги заслуговує 14-річний Юліан у навушниках, який навіть не підвів погляду на Анджеліну Джолі, яка стояла за метр від хлопця.