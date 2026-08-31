Анджеліна Джолі в Україні: востаннє її бачили у Харкові – що вона там робить (фото)

Голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі здійснила черговий неанонсований візит до України, відвідавши одразу кілька міст – від Львова до Харкова.

Перші чутки про приїзд Анджеліни Джолі з’явилися у суботу, 29 серпня. Тоді зірку екрану помітили у Львові: вона пересувалася вулицями міста на автомобілі в супроводі охорони. Про це свідчать фотографії та відео очевидців. Втім, офіційно мету поїздки досі не розкрито.

Наступного дня, 30 серпня, слід Джолі привів до Тернополя. Місцеві пабліки оприлюднили кадри, на яких зірка вечеряє в одному з відомих ресторанів міста. Пізніше з'явилися повідомлення, що звідти гуманітарна подорож продовжилася на схід – до Кременчука та Харкова.

Представники акторки поки утримуються від будь-яких коментарів, пояснюючи це міркуваннями безпеки. З цієї ж причини деталі маршруту та конкретна мета поїздки залишаються за лаштунками.

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Третій приїзд Джолі в Україну

Нинішня подорож – уже третій візит Джолі в Україну відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення. Раніше акторка бувала у Львові, де на залізничному вокзалі спілкувалася з вимушеними переселенцями, завітала до дитячої лікарні та зустрічалася з волонтерами.

У листопаді 2025 року вона їздила до прифронтових Миколаєва й Херсона – міст, які регулярно потерпають від обстрілів і атак російських дронів. Там Джолі особисто спілкувалася з місцевими родинами і не приховувала захоплення тим, наскільки стійко тримаються українці в цих умовах.

Сама акторка поки офіційно не підтвердила теперішню поїздку. Інформація ґрунтується виключно на кадрах очевидців та повідомленнях у соцмережах. Як правило, про візит згодом пишуть дотичні до неї організації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про попередні візити акторки:

У 2022 році Джолі вже засвітилася в українському громадському просторі: тоді вона зайшла перекусити до кав'ярні у Львові.

Курйозом того епізоду став 14-річний Юліан – хлопець, який сидів поруч у навушниках і навіть не звернув уваги на голлівудську зірку, за що миттєво став героєм мережевих мемів.

Не обійшлося без резонансу і під час другого приїзду акторки в Україну. Тоді одного з чоловіків, що входили до її кортежу, зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.