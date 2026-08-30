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Їла борщ у Тернополі та пила каву в Кременчуку: Анджеліну Джолі помітили в Україні, — соцмережі

джолі у тернополі
Анджеліна Джолі у Тернополі | Фото: соцмережі

У мережі повідомили, що в Україну знову приїхала Анджеліна Джолі. Голлівудську зірку нібито помітили у закладах громадського харчування.

Американська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі нібито вже втретє приїхала до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Про те, що її помітили в автомобілі у супроводі охорони біля Львову, ще у суботу повідомляли місцеві телеграм-канали.

джолі львів
Допис на каналі

Утім, жодного підтвердження зазначена інформація не отримала.

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Джолі у Тернополі
Фото: соцмережі

Натомість тернопільські канали розповіли, що акторка у суботу, 29 серпня, перебувала у місті та відвідала місцевий ресторан "Старий Млин".

Важливо
Анджеліна Джолі відвідала Тернопіль: акторку помітили на місцевій заправці, — соцмережі (фото)
Анджеліна Джолі відвідала Тернопіль: акторку помітили на місцевій заправці, — соцмережі (фото)

"Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу", — заінтригували у закладі та розповіли, що Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких "справжній смак" нашої країни.

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Джолі у "Старому млину" в Тернополі

Вже у неділю, 30 серпня, телеграм-канал "ОК Кременчук" повідомив, що жінку, схожу на відому акторку, бачили на Полтавщині. Її помітили у кав'ярні одного з торгівельних центрів Кременчука.

кава джоді
Джолі обирає каву
Фото: соцмережі
кременчук джолі
Джолі на Полтавщині
Фото: соцмережі

Як помітили у мережі, у Кременчуку жінка, схожа на акторку, одягнена у таке ж коричневе пальто, яке вона тримала у руці, перебуваючи у Тернополі.

Тим часом у мережі повідомили, що Джолі нібито вже побачили у Харкові.

харків джолі
Джолі може перебувати у Харкові

Варто зазначити, що на своїй офіційній сторінці в мережі instagram Анджеліна Джолі нічого не повідомляла про ймовірний приїзд до України.

Фокус писав, що:

Також нагадаємо, що під час другого візиту Енджі до України чоловіка з її кортежу зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.