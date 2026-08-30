Їла борщ у Тернополі та пила каву в Кременчуку: Анджеліну Джолі помітили в Україні, — соцмережі
У мережі повідомили, що в Україну знову приїхала Анджеліна Джолі. Голлівудську зірку нібито помітили у закладах громадського харчування.
Американська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі нібито вже втретє приїхала до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Про те, що її помітили в автомобілі у супроводі охорони біля Львову, ще у суботу повідомляли місцеві телеграм-канали.
Утім, жодного підтвердження зазначена інформація не отримала.
Натомість тернопільські канали розповіли, що акторка у суботу, 29 серпня, перебувала у місті та відвідала місцевий ресторан "Старий Млин".Важливо
"Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу", — заінтригували у закладі та розповіли, що Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких "справжній смак" нашої країни.
Вже у неділю, 30 серпня, телеграм-канал "ОК Кременчук" повідомив, що жінку, схожу на відому акторку, бачили на Полтавщині. Її помітили у кав'ярні одного з торгівельних центрів Кременчука.
Як помітили у мережі, у Кременчуку жінка, схожа на акторку, одягнена у таке ж коричневе пальто, яке вона тримала у руці, перебуваючи у Тернополі.
Тим часом у мережі повідомили, що Джолі нібито вже побачили у Харкові.
Варто зазначити, що на своїй офіційній сторінці в мережі instagram Анджеліна Джолі нічого не повідомляла про ймовірний приїзд до України.
Фокус писав, що:
- У 2022 році Джолі зайшла перекусити до закладу Lviv Croissants у Львові.
- На той момент 14-річний Юліан, який не помітив акторку у кафе, став новим мемом.
Також нагадаємо, що під час другого візиту Енджі до України чоловіка з її кортежу зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.