Ела борщ в Тернополе и пила кофе в Кременчуге: Анджелину Джоли заметили в Украине, — соцсети

В сети появилась информация о том, что Анджелина Джоли вновь прибыла в Украину. Голливудскую звезду якобы заметили в заведениях общественного питания.

Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, по сообщениям, уже в третий раз прибыла в Украину за время полномасштабного вторжения России. О том, что ее заметили в автомобиле в сопровождении охраны недалеко от Львова, еще в субботу сообщали местные Telegram-каналы.

Сообщение на канале

Впрочем, никакого подтверждения эта информация не получила.

Джоли в Тернополе Фото: соцсети

В то же время тернопольские каналы сообщили, что актриса в субботу, 29 августа, находилась в городе и посетила местный ресторан "Старая Мельница".

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Анджелина Джоли посетила Тернополь: актрису заметили на местной заправке, — соцсети (фото)

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", — заинтриговали в заведении и рассказали, что Анджелина Джоли попробовала блюда, в которых чувствуется "настоящий вкус" нашей страны.

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Джоли в "Старой мельнице" в Тернополе

Уже в воскресенье, 30 августа, Telegram-канал "ОК Кременчуг" сообщил, что женщину, похожую на известную актрису, видели в Полтавской области. Её заметили в кафе одного из торговых центров Кременчуга.

Джоли выбирает кофе Фото: соцсети

Джоли в Полтавской области Фото: соцсети

Как заметили в сети, в Кременчуге была замечена женщина, похожая на актрису, одетая в такое же коричневое пальто, которое она держала в руке, находясь в Тернополе.

Между тем в сети появилась информация, что Джоли якобы уже видели в Харькове.

Джоли может находиться в Харькове

Стоит отметить, что на своей официальной странице в Instagram Анджелина Джоли ничего не сообщала о возможном приезде в Украину.

Фокус"писал, что:

В 2022 году Джоли зашла перекусить в заведение Lviv Croissants во Львове.

На тот момент 14-летний Юлиан, который не заметил актрису в кафе, стал новым мемом.

Также напомним, что во время второго визита Энджи в Украину мужчину из ее кортежа остановили представители Николаевского ТЦК и СП.