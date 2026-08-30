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Ела борщ в Тернополе и пила кофе в Кременчуге: Анджелину Джоли заметили в Украине, — соцсети

Джоли в Тернополе
Анджелина Джоли в Тернополе | Фото: соцсети

В сети появилась информация о том, что Анджелина Джоли вновь прибыла в Украину. Голливудскую звезду якобы заметили в заведениях общественного питания.

Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, по сообщениям, уже в третий раз прибыла в Украину за время полномасштабного вторжения России. О том, что ее заметили в автомобиле в сопровождении охраны недалеко от Львова, еще в субботу сообщали местные Telegram-каналы.

Джоли Львов
Сообщение на канале

Впрочем, никакого подтверждения эта информация не получила.

Тернополь Джоли
Джоли в Тернополе
Фото: соцсети

В то же время тернопольские каналы сообщили, что актриса в субботу, 29 августа, находилась в городе и посетила местный ресторан "Старая Мельница".

Важно
Анджелина Джоли посетила Тернополь: актрису заметили на местной заправке, — соцсети (фото)
Анджелина Джоли посетила Тернополь: актрису заметили на местной заправке, — соцсети (фото)

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", — заинтриговали в заведении и рассказали, что Анджелина Джоли попробовала блюда, в которых чувствуется "настоящий вкус" нашей страны.

Відео дня
джоли
Джоли в "Старой мельнице" в Тернополе

Уже в воскресенье, 30 августа, Telegram-канал "ОК Кременчуг" сообщил, что женщину, похожую на известную актрису, видели в Полтавской области. Её заметили в кафе одного из торговых центров Кременчуга.

кофе "Джоди"
Джоли выбирает кофе
Фото: соцсети
Кременчуг Джоли
Джоли в Полтавской области
Фото: соцсети

Как заметили в сети, в Кременчуге была замечена женщина, похожая на актрису, одетая в такое же коричневое пальто, которое она держала в руке, находясь в Тернополе.

Между тем в сети появилась информация, что Джоли якобы уже видели в Харькове.

Харьков Джоли
Джоли может находиться в Харькове

Стоит отметить, что на своей официальной странице в Instagram Анджелина Джоли ничего не сообщала о возможном приезде в Украину.

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Также напомним, что во время второго визита Энджи в Украину мужчину из ее кортежа остановили представители Николаевского ТЦК и СП.