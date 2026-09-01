Голлівудська зірка за сусіднім столиком: Анджеліна Джолі несподівано з'явилася у Полтаві (відео)

Відому голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили в одному із ресторанів Полтави. Зірка перебувала у місті проїздом.

Відео зі знаменитістю Голлівуду опублікувала місцева мешканка Полтави Яна Нікітченко на своїй сторінці в Instagram.

Анджеліну Джолі помітили у Полтаві

З допису жінки стало зрозуміло, що кадри зняті у місцевому ресторані Premier Hotel Palazzo. На відео видно американську акторку Анджеліну Джолі, яка щось обговорює з невідомим чоловіком у футболці з написом Legacy of War Foundation — це міжнародна благодійна організація, яка надає підтримку цивільному населенню, постраждалому від конфліктів.

Яна Нікітченко розповіла, що вона зайшла до цього ресторану поснідати перед тренуванням. Але справжньою несподіванкою для неї стало побачити Анджеліну Джолі за столиком навпроти. Також вона відзначила, що акторка виглядала дуже красивою.

Відео дня

"Мій шок просто був у шоці. Зустріти Анджеліну Джолі у Полтаві – це якийсь сюжет, який я сама ніколи б не придумала. Ну і, схоже, сьогодні мені випав джекпот", — написала вона.

Жінка також розповіла, що сфотографуватися із зіркою Голлівуду їй не дозволили, тож вона просто сиділа навпроти і спостерігала за зіркою. Яна зізналася, що їй було складно зберігати спокій поряд із знаменитістю такої величини.

"Я, звісно, намагалася… але руки самі потягнулися до телефону. Тому тисячу разів вибачаюся, але я таки трошки її зняла. Ну а як тут втриматися", — зізналася вона.

Інформацію про візит американської зірки в Україну підтвердили "Суспільному" власні джерела. Анджеліна Джолі була у Полтаві проїздом та зупинилася в одному з місцевих закладів харчування, який розташований у готелі. Офіційно свій приїзд до країни Джолі поки що не прокоментувала.

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