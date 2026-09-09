Їх вважали еталоном краси: 13 жінок, яких називали найкрасивішими в історії (фото)

Щороку 9 вересня світ відзначає Всесвітній день краси — свято, яке нагадує: справжня естетика не має єдиного шаблону, а найпривабливіші жінки різних епох залишили свій слід завдяки поєднанню зовнішності, харизми та впливу на історію.

Фокус розповідає, хто вони — найкрасивіші жінки всіх часів та епох, які закарбували свої імена в історії, та як змінювалися еталони привабливості крізь віки.

Античність та стародавній світ: велич і грація

Стародавній світ вимірював красу пропорціями, величчю та статусом. Жінки того часу були не просто іконами естетики, а й уособленням сили.

Нефертіті: Дружина єгипетського фараона Ехнатона стала синонімом витонченості. Її знамените погруддя з високою шиєю, виразними вилицями та симетричними рисами обличчя досі вважається еталоном гармонії.

Нефертіті — дружина єгипетського фараона Ехнатона Фото: з відкритих джерел

Клеопатра: Останній цариці Єгипту приписують неймовірну привабливість, проте сучасники зазначали, що її головною зброєю були розум, освіченість, голос та вміння чарувати співрозмовника.

Відео дня

Клеопатра — остання цариця Єгипту Фото: Вікіпедія

Елена Троянська: Персонаж грецької міфології, чия краса, за переказами, стала причинами війни. Вона залишилася в історії як символ фатальної естетики.

Елена Троянська — персонаж грецької міфології Фото: Вікіпедія

Ренесанс та Епоха Відродження: пишність і ніжність

У Середньовіччі та під час Ренесансу уявлення про привабливість кардинально змінилися. У моду увійшли бліда шкіра, високий лоб, золотаве волосся та м’які, округлі форми, що символізували здоров’я і достаток.

Симонетта Веспуччі: Муза італійського художника Сандро Боттічеллі. Саме її риси закарбовані на знаменитому полотні "Народження Венери". Вона вважалася найкрасивішою жінкою Флоренції XV століття.

Симонетта Веспуччі — муза італійського художника Сандро Боттічеллі Фото: Вікіпедія

Мона Ліза (Ліза Ґерардіні): Жінка, чия загадкова усмішка на полотні Леонардо да Вінчі зробила її найвідомішим обличчям у світовому мистецтві.

Картина "Мона Ліза" Фото: Вікіпедія

XX століття: золота ера Голлівуду та революція моди

Минуле століття подарувало світовій культурі кінематограф і глянцеві журнали, які сформували нові глобальні стандарти.

Одрі Гепберн: Втілення аристократизму, витонченості та щирості. Її стиль у фільмі "Сніданок у Тіффані" став класикою, а гуманітарна діяльність додала її образу справжнього сяйва.

Акторка Одрі Гепберн Фото: Вікіпедія

Мерилін Монро: Головний секс-символ 1950-х років. Її яскравий образ, жіночність та безпосередність завоювали мільйони сердець по всьому світу.

Мерилін Монро — головний секс-символ 1950-х років Фото: Вікіпедія

Софі Лорен: Італійська актриса, яка довела, що справжня краса — це пристрасть, впевненість та природність.

Акторка Софі Лорен Фото: Вікіпедія

Принцеса Діана: Наприкінці століття саме вона стала іконою краси, поєднавши елегантний стиль із безмежною добротою та відкритістю.

Принцеса Уельська Діана Фото: Вікіпедія

XXI століття: культура індивідуальності та природної сили

Сучасна епоха розсунула суворі рамки. Краса XXI століття — це різноманітність, впевненість у собі, доглянутість і вміння надихати мільйони через екрани смартфонів.

Моніка Беллуччі: Жінка, яка стала містком між класичною чуттєвістю XX століття та сучасним уявленням про жіночність. Вона доводить, що справжня краса не підвладна віку.

Акторка Моніка Беллуччі Фото: Вікіпедія

Анджеліна Джолі: Голлівудська акторка з чуттєвими рисами обличчя, яка поєднала статус головного символу вроди 2000-х із масштабною благодійною та гуманітарною місією.

Акторка Анджеліна Джолі Фото: Instagram

Зендея: Ікона сучасного покоління. Вона уособлює нову елегантність, сміливість в експериментах зі стилем та природність, показуючи, що краса XXI століття не має шаблонів.

Акторка і співачка Зендея Фото: Instagram

Ріанна: Справжня революціонерка бьюті-індустрії. Вона довела, що привабливість належить жінкам будь-якого кольору шкіри, комплекції та світогляду, зробивши інклюзивність головним трендом сучасності.

Співачка Ріанна Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Да Вінчі випадково зобразив у "Мона Лізи" ознаки спадкової хвороби: науковці розкрили недуг.