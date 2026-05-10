Да Вінчі випадково зобразив у "Мона Лізи" ознаки спадкової хвороби: науковці розкрили недуг

Відома картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", створена ним на початку XVI століття, може містити перше в історії зображення спадкової хвороби, яку медицина офіційно визнала лише у XIX столітті.

Йдеться про сімейну гіперхолестеринемію — генетичний розлад, через який організм не здатен нормально виводити "поганий" холестерин, пише Wionews.

Науковці звернули увагу на дві деталі портрета: жовтувату пляму біля лівої повіки жінки та невеликий набряк на правій руці. У сучасній медицині ці симптоми відомі як ксантелазма та ксантома – характерні ознаки підвищеного рівня холестерину.

Дослідження, опубліковане у 2008 році в журналі Current Cardiology Reviews, припускає, що модель картини — Ліза Герардіні — могла страждати саме на сімейну гіперхолестеринемію.

Норвезький лікар Лейв Осе, який є автором дослідження, заявив, що картина да Вінчі може бути першим зафіксованим зображенням цієї хвороби в історії.

При цьому сам портрет був написаний приблизно у 1506 році, тоді як офіційний медичний опис сімейної гіперхолестеринемії з’явився лише у 1852 році — через 346 років.

За даними істориків, Ліза Герардіні померла у віці 37 років. Точна причина її смерті невідома, однак науковці зазначають, що сімейна гіперхолестеринемія значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань у молодому віці.

Лікарі також нагадують, що ефективне лікування підвищеного холестерину з’явилося лише у XX столітті після створення статинів.

Дослідники вказують, що схожі симптоми були помічені і на "Портреті старої жінки", написаному у 1663 році голландським художником Франсом Халсом.

Втім, саме робота да Вінчі вважається найдавнішим можливим "медичним свідченням" спадкового високого холестерину в історії мистецтва.

