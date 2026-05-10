Да Винчи случайно изобразил у "Мона Лизы" признаки наследственной болезни: ученые раскрыли недуг

Известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", созданная им в начале XVI века, может содержать первое в истории изображение наследственной болезни, которую медицина официально признала лишь в XIX веке.

Речь идет о семейной гиперхолестеринемии — генетическом расстройстве, из-за которого организм не способен нормально выводить "плохой" холестерин, пишет Wionews.

Ученые обратили внимание на две детали портрета: желтоватое пятно возле левого века женщины и небольшой отек на правой руке. В современной медицине эти симптомы известны как ксантелазма и ксантома — характерные признаки повышенного уровня холестерина.

Исследование, опубликованное в 2008 году в журнале Current Cardiology Reviews, предполагает, что модель картины — Лиза Герардини — могла страдать именно семейной гиперхолестеринемией.

Норвежский врач Лейв Осе, который является автором исследования, заявил, что картина да Винчи может быть первым зафиксированным изображением этой болезни в истории.

При этом сам портрет был написан примерно в 1506 году, тогда как официальное медицинское описание семейной гиперхолестеринемии появилось лишь в 1852 году — через 346 лет.

По данным историков, Лиза Герардини умерла в возрасте 37 лет. Точная причина ее смерти неизвестна, однако ученые отмечают, что семейная гиперхолестеринемия значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте.

Врачи также напоминают, что эффективное лечение повышенного холестерина появилось лишь в XX веке после создания статинов.

Исследователи указывают, что похожие симптомы были замечены и на "Портрете старой женщины", написанном в 1663 году голландским художником Франсом Халсом.

Впрочем, именно работа да Винчи считается самым древним возможным "медицинским свидетельством" наследственного высокого холестерина в истории искусства.

