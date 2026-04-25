Фейковый репортаж BBC: в кабинете Зеленского заметили украденную картину Сезанна

В сети распространили видео, стилизованное под репортаж BBC News, в котором утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имеет в своем кабинете похищенную картину французского художника Поля Сезанна. На самом деле этот материал оказался российской фальсификацией.

Фактчекеры установили, что видео было смонтировано на основе старой записи, а изображение картины добавили цифровым способом, чтобы создать иллюзию достоверности, сообщили France24. В "репортаже" есть отредактированные кадры с изображением Зеленского, на которых картина прифотошоплена к стене в его кабинете.

Фейковый репортаж распространяется на X с 21 апреля. На видео президент Украины сидит в своем кабинете. Под ним — баннер BBC News с надписью: "Похищенная картина Сезанна идентифицирована на видео Зеленского".

Картина под названием "Nature morte aux cerises" или "Натюрморт с вишнями" была похищена в конце марта 2026 года из музея в итальянском регионе Парма вместе с двумя другими картинами Огюста Ренуара и Анри Матисса. Аккаунты, распространяющие фейковый репортаж BBC, обвиняют Зеленского в том, что он получил похищенную картину через мафиозную сеть организованной преступности.

Изображение было опубликовано на X из аккаунта американского инфлюенсера "Dan Bilzerian for Congress". Публикация собрала более 300 000 просмотров. Снимок экрана был взят из видео, созданного в виде новостной программы BBC.

Новость начинается с предыстории кражи картин. Затем утверждается, что украденную картину видели на стене в кабинете Зеленского на видео, которое президент Украины опубликовал сам в середине апреля, и которое, якобы, было удалено.

Всего за несколько часов только один пост X (который позже был удален) с этим фейковым новостным репортажем собрал более 400 000 просмотров. Однако на веб-сайте BBC нет никаких признаков этого репортажа. Команда наблюдателей FRANCE 24 также напрямую связалась с BBC. Они недвусмысленно заявили, что видео, о котором идет речь, является фейковым.ь Картину добавили к настоящему видео Зеленского. Оригинальное видео было опубликовано на странице Зеленского в YouTube 19 января 2026 года.

Отчет о фейковых новостях был распространен учетной записью X Johnny Midnight, которого команда FRANCE 24 неоднократно определяла как одного из главных участников этих дезинформационных операций.

Фейковая новость, созданная под видом надежного медиа-источника, которая непосредственно критикует Зеленского, взята непосредственно из пособия российской дезинформационной сети под названием "Шторм-1516", как подчеркивает Gnida Project, мониторящий эту российскую сеть.

Считается, что эта сеть, которая действовала в течение последних трех лет, стояла за многочисленными дезинформационными операциями, направленными против Франции и западных стран, как указано в нескольких отчетах, в частности отчете французского правительственного органа Viginum, ответственного за борьбу с иностранным вмешательством.

Министерство финансов США публично связало Шторм-1516, который уже был активен во время выборов в США 2024 года, с подразделением 29155 Главного разведывательного управления России (ГРУ), а также с московским аналитическим центром Центр геополитической экспертизы.

В феврале 2026 года эта сеть распространила еще один фейковый новостной репортаж. В репортаже, созданном под видом французского СМИ France Soir, ложно утверждалось, что Эммануэль Макрон непосредственно причастен к делам Эпштейна.

Напомним, что украинцев предупреждали о фейковых письмах якобы от руководителя ОП Кирилла Буданова, которые рассылали от имени Офиса президента. В сообщениях содержались вымышленные "приказы" и дезинформация, направленная на дестабилизацию ситуации.

Ранее мы также информировали, что в Венгрии обнародовали фейковое видео по делу инкассаторов Ощадбанк, которое использовали в качестве доказательства в ходе расследования. В банке заявили, что эта запись сфальсифицирована, а субтитры содержат фразы, которых нет в оригинальном аудио.