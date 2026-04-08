Венгрия показала видео с подделкой документов по "делу инкассаторов": "Ощадбанк" заявил — это фейк

Ощадбанк заявил, что венгерская сторона сфальсифицировала видео, которое было использовано в качестве доказательства по делу о задержании украинских инкассаторов и средств банка. Речь идет о материалах, обнародованных венгерским Национальным налоговым и таможенным управлением (NAV), которые, по утверждению банка, содержат ложные элементы.

Венгерская сторона сфальсифицировала видео, которое использовала в качестве доказательства по делу незаконного задержания украинских инкассаторов и средств банка в начале марта, заявила пресс-служба Ощадбанка 8 апреля.

"В своем заявлении NAV подтверждает, что банкноты, которые перевозились Ощадбанком, новые, недавно напечатанные и не использовались в обращении. Это полностью соответствует законной деятельности Ощадбанка по поставке наличной валюты в Украину в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банк (Австрия)", — отметил банк.

Также в заявлении обнародована ссылка на видео, которое, как считается, получили с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных на территории Венгрии. В NAV указывают, что задержанные граждане Украины имеют статус свидетелей. В то же время в течение почти месяца после задержания следственные органы не предоставили ответов на многочисленные запросы относительно правовых оснований изъятия имущества работников, в частности мобильного телефона, а также доступа к данным, хранящимся на нем.

"При таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, дальнейшее его содержание и доступ к его содержимому является противоправным. Соответственно, публикация видео, полученного с этого устройства, также является незаконной. Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было фальсифицировано", — подчеркнул Ощадбанк.

На записи присутствует аудиозапись разговора членов инкассаторской группы, к которой для венгерской аудитории добавили субтитры. В этих субтитрах появилась фраза "коррупционные деньги", которой нет в оригинальном звуке, и именно на ней, как отмечают в банке, построены выводы NAV о связи видео с делом. В банке привели фактические обстоятельства, касающиеся этого видео.

Ссылка на видео с субтитрами, обработанное NAV с понижением качества звука

Ссылка на копию видео с другого мобильного телефона, которое не проходило обработку

"Видео архивное, оно записано 10 марта 2025 года, год назад, вблизи Вены; необходимость распечатывать пакет документов в дороге — нормальная практика, ведь бригада выезжает еще до того момента, как наш контрагент подготавливает средства; все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, который включает в том числе ноутбук и принтер для печати документов. Для работы мобильного офиса авто оборудовано Starlink и инвертором", — указал Ощадбанк.

Во время той поездки инвертор вышел из строя уже на маршруте, из-за чего работники воспользовались электросетью на парковке для печати документов. Пакет документов для получения груза состоял из CMR, упаковочного листа, инвойса и тикета.

Подпись руководителя группы была заверена печатью. Все указанные действия были задокументированы и внесены в системы таможенных органов Евросоюза и Украины. Оригиналы документов, которые видно на видео, хранятся и содержат соответствующие штампы таможен Венгрии и Украины.

В банке также пояснили, что выбор парковочной площадки для подключения к электросети связан с тем, что на коротких маршрутах продолжительностью до трех суток инкассаторы не пользуются гостиницами, а транспорт оборудован местами для отдыха.

"Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации. Ощадбанк уже обратился к ведущей международной аудиторской компании относительно подтверждения соответствия договорной базы и всех процедур выполнения перевозок наличной валюты и ценностей", — подытожил банк.

Напомним, что венгерская налоговая и таможенная служба (NAV) заявила о новых доказательствах по делу инкассаторов "Ощадбанка". Следователи утверждают, что бронированные авто перевозили десятки миллионов долларов и евро, а также около 9 кг золота, происхождение которых проверяется.

Ранее мы также информировали, что во время допроса одного из сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии ему стало плохо после инъекции препарата. Речь идет о так называемой "сыворотке правды", которую могли использовать для получения показаний.