Инкассаторы "Ощадбанка" перевозили "свежие" банкноты: в Венгрии появились новые доказательства дела

Венгерская Национальная налоговая и таможенная администрация (NAV) обнародовала новые доказательства по делу о возможном отмывании денег через так называемый "золотой конвой", который перевозил крупные суммы наличности и золота. По информации следствия, груз включал десятки миллионов долларов и евро, а также килограммы золота, происхождение которых сейчас проверяется.

В своей заметке за 8 апреля на своей странице в X пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач раскрыл детали расследования. Следователи обнаружили, что бронированные транспортные средства перевозили свежеотпечатанные банкноты евро и долларов, которые ранее не поступали в обращение, и были связаны с несколькими финансовыми учреждениями, в частности украинским "Ощадбанком", а также банками Польши и Гибралтара.

Среди предоставленных доказательств также была обнародована видеозапись, на которой якобы бывший генерал-майор украинской разведки фальсифицирует документы в туалете на автозаправке, пока его коллеги обсуждают платежи, которые могут быть связаны с коррупционными схемами. Общая стоимость груза оценивается примерно в 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, а источник и назначение средств остаются неизвестными.

Как пояснил Золтан Ковач, действия NAV проводились с соблюдением всех юридических процедур, а администрация обратилась за международным сотрудничеством для расследования обстоятельств дела. Кроме этого, представители ведомства отметили, что никакие обвинения в незаконных действиях со стороны венгерских правоохранителей не подтвердились, а все следственные мероприятия были должным образом задокументированы.

Кроме того, сегодня издание Telex обнародовало материал, где ссылаясь на комментарий адвоката "Ощадбанка" написало, что выводы следователей по банкнотам "не дают оснований даже для простого подозрения в отмывании денег", поскольку все операции были легальными международными финансовыми транзакциями.

По словам юриста, запрос на Европейский ордер расследования является "пустой тратой времени" и свидетельствует о неэффективности расследования. Относительно обнародованного видео, адвокат подчеркнул, что оно сделано в 2023 году, не связано с изъятым грузом и не содержит доказательств преступления.

"Видеозапись, если она настоящая, не содержала никаких ссылок на совершение преступления. Без указания места, времени и присутствующих лиц видео является не что иное, как отвлекающим фактором для следственного органа, что не подходит для установления уголовной ответственности или даже для сообщения о простом подозрении", — пояснил он.

Более того, юридическая фирма, представляющая интересы банка, добавила, что почти месяц после вступления в силу правительственного постановления они не получили никаких доказательств или оснований для подозрения. Также до сих пор не предоставлено объяснений, на каких правовых основаниях венгерские власти удерживают активы и почему происходило задержание и обращение с перевозчиками денег.

Захват инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии — что об этом известно

В начале марта, венгерские правоохранители остановили два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка", в которых находились семеро сотрудников банка. В то же время украинская сторона объяснила, что это был плановый перевоз иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank International и государственным финучреждением Украины.

Также Фокус писал, что, по словам венгерских органов, задержание связано с подозрением в попытке незаконно переместить крупные суммы наличности и золото. По их данным, речь идет о примерно 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и 9 килограммах золота. Следствие также высказало предположение, что организацией перевозки мог руководить бывший генерал украинской разведки.

В "Ощадбанке", в свою очередь, подчеркнули отсутствие правовых оснований для таких действий венгерских властей. Банк призвал немедленно освободить задержанных работников и вернуть изъятые средства и имущество.

Несмотря на возвращение семи инкассаторов в Украину, венгерская сторона оставила под арестом автомобили и ценности. В частности, 10 марта премьер-министр Виктор Орбан подписал указ об аресте изъятых у сотрудников банка средств.

Кроме этого, издание The Guardian писало, что в Венгрии во время допроса одного из задержанных сотрудников украинского государственного банка могли принудительно применить препарат, который, по данным источников, используют для получения показаний. После инъекции мужчина оказался в больнице.