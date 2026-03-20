Ввели "сыворотку правды": в Венгрии во время допроса сотруднику "Ощадбанка" стало плохо, — СМИ

В Венгрии во время допроса одного из задержанных сотрудников украинского государственного банка могли принудительно применить препарат, который, по данным источников, используют для получения показаний. После инъекции мужчина оказался в больнице из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на европейские и украинские разведывательные источники, речь идет о событиях, произошедших после задержания группы украинцев венгерскими силовиками. По имеющейся информации, 5 марта спецподразделение TEK задержало семерых граждан Украины — сотрудников "Ощадбанка". В частности, они сопровождали два бронированных автомобиля, которые перевозили наличные и золотые слитки из Вены в Украину. В Киеве утверждают, что это была плановая транспортировка государственных средств, тогда как венгерская сторона заявила о подозрениях относительно их возможной связи с незаконной деятельностью.

Автор материала отметил, что сотрудников "Ощадбанка" удерживали более 24 часов, большую часть этого времени — с завязанными глазами и в наручниках. По словам украинских источников, во время допроса одному из мужчин, бывшему сотруднику СБУ, ввели неизвестный препарат без его согласия. Предполагается, что это могло быть вещество с седативным эффектом, которое влияет на поведение во время допроса, то есть "сыворотка правды".

Однако после инъекции у мужчины, который имеет диабет, произошел гипертонический криз, он потерял сознание и был госпитализирован. Источники также сообщают, что уже после возвращения в Украину в его организме якобы обнаружили следы веществ подобного типа, однако эти данные не были независимо подтверждены.

Кроме того, адвокат задержанных Лорант Горват подтвердил факт введения инъекции одному лицу, несмотря на его возражения. В то же время собеседник в правоохранительных органах Венгрии отметил, что слышал об этом случае, но не располагает информацией о составе препарата.

В то же время в "Ощадбанке" отказались комментировать медицинские детали, однако подтвердили, что состояние одного из задержанных ухудшилось, а помощь ему оказали только после потери сознания. В банке также отметили, что этот человек имеет инвалидность и нуждается в постоянном лечении.

Более того, после этого инцидента банк подал жалобы в венгерские органы, а также обвинил их в злоупотреблении полномочиями. Сейчас компания оспаривает депортацию своих сотрудников и запрет на их въезд в Шенгенскую зону. Кроме этого, учреждение добивается возвращения изъятых средств, которые остаются на территории Венгрии.

The Guardian также добавил, что венгерские правоохранители расследуют дело о возможном отмывании денег и заявляют, что изъятые средства могли быть связаны с незаконными схемами. А вот украинская сторона настаивает, что перевозка финансов происходила в рамках обычной практики, которая использовалась из-за ограничений авиасообщения во время войны, и что подобные операции ранее осуществлялись без помех.

Захват инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии — что об этом известно

Напомним, что 5 марта венгерские правоохранители остановили и задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка", которые сопровождали семь работников банка. По данным украинской стороны, речь шла о плановой перевозке иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank International и украинским государственным финучреждением.

Позже венгерские органы заявили, что задержание произошло из-за подозрений в попытке незаконного перемещения значительных сумм средств и золота. По их оценкам, речь идет об около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Следствие также выдвинуло версию, что к организации перевозки якобы мог быть причастен бывший генерал украинской разведки.

В то же время в "Ощадбанке" отметили, что не видят никаких правовых оснований для таких действий венгерской стороны. В банке требуют освобождения задержанных сотрудников, а также возвращения изъятых средств и имущества.

Несмотря на то, что впоследствии семерых инкассаторов вернули в Украину, венгерская сторона не отдала транспорт и ценности, которые остаются под арестом. Кроме того, 10 марта премьер-министр Виктор Орбан подписал указ об аресте средств, изъятых у сотрудников банка.