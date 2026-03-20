Ввели "сироватку правди": в Угорщині під час допиту співробітнику "Ощадбанку" стало зле, — ЗМІ

В Угорщині під час допиту одного із затриманих співробітників українського державного банку могли примусово застосувати препарат, який, за даними джерел, використовують для отримання свідчень. Після ін’єкції чоловік опинився в лікарні через різке погіршення стану здоров’я.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на європейські та українські розвідувальні джерела, йдеться про події, що сталися після затримання групи українців угорськими силовиками. За наявною інформацією, 5 березня спецпідрозділ TEK затримав сімох громадян України — співробітників "Ощадбанку". Зокрема, вони супроводжували два броньовані автомобілі, які перевозили готівку та золоті злитки з Відня до України. У Києві стверджують, що це було планове транспортування державних коштів, тоді як угорська сторона заявила про підозри щодо їх можливого зв’язку з незаконною діяльністю.

Автор матеріалу зауважив, що співробітнків "Ощадбанку" утримували понад 24 години, більшу частину цього часу — із зав’язаними очима та в кайданках. За словами українських джерел, під час допиту одному з чоловіків, колишньому співробітнику СБУ, ввели невідомий препарат без його згоди. Припускається, що це могла бути речовина з седативним ефектом, яка впливає на поведінку під час допиту, тобто "сироватка правди".

Однак після ін’єкції у чоловіка, який має діабет, стався гіпертонічний криз, він знепритомнів і був госпіталізований. Джерела також повідомляють, що вже після повернення в Україну в його організмі нібито виявили сліди речовин подібного типу, однак ці дані не були незалежно підтверджені.

Крім того, адвокат затриманих Лорант Горват підтвердив факт введення ін’єкції одній особі попри її заперечення. Водночас співрозмовник у правоохоронних органах Угорщини зазначив, що чув про цей випадок, але не має інформації про склад препарату.

Водночас у "Ощадбанку" відмовилися коментувати медичні деталі, проте підтвердили, що стан одного із затриманих погіршився, а допомогу йому надали лише після втрати свідомості. У банку також зазначили, що ця людина має інвалідність і потребує постійного лікування.

Ба бальше, після цього інциденту банк подав скарги до угорських органів, а також звинуватив їх у зловживанні повноваженнями. Наразі компанія оскаржує депортацію своїх співробітників і заборону на їхній в’їзд до Шенгенської зони. Окрім цього, установа домагається повернення вилучених коштів, які залишаються на території Угорщини.

The Guardian також додав, що угорські правоохоронці розслідують справу щодо можливого відмивання грошей і заявляють, що вилучені кошти могли бути пов’язані з незаконними схемами. А от українська сторона наполягає, що перевезення фінансів відбувалося в межах звичної практики, яка використовувалася через обмеження авіасполучення під час війни, і що подібні операції раніше здійснювалися без перешкод.

Захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині — що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня угорські правоохоронці зупинили та затримали два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які супроводжували семеро працівників банку. За даними української сторони, йшлося про планове перевезення іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank International та українською державною фінустановою.

Пізніше угорські органи заявили, що затримання відбулося через підозри у спробі незаконного переміщення значних сум коштів і золота. За їхніми оцінками, йдеться про близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Слідство також висунуло версію, що до організації перевезення нібито міг бути причетний колишній генерал української розвідки.

Водночас у "Ощадбанку" наголосили, що не бачать жодних правових підстав для таких дій угорської сторони. У банку вимагають звільнення затриманих співробітників, а також повернення вилучених коштів і майна.

Попри те, що згодом сімох інкасаторів повернули в Україну, угорська сторона не віддала транспорт і цінності, які залишаються під арештом. Крім того, 10 березня прем’єр-міністр Віктор Орбан підписав указ про арешт коштів, вилучених у співробітників банку.