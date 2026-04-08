Угорщина показала відео з підробкою документів у "справі інкасаторів": "Ощадбанк" заявив — це фейк

Ощадбанк заявив, що угорська сторона сфальсифікувала відео, яке було використане як доказ у справі про затримання українських інкасаторів і коштів банку. Йдеться про матеріали, оприлюднені угорським Національним податковим та митним управлінням (NAV), які, за твердженням банку, містять неправдиві елементи.

Угорська сторона сфальсифікувала відео, яке використала як доказ у справі незаконного затримання українських інкасаторів і коштів банку на початку березня, заявила пресслужба Ощадбанку 8 квітня.

"У своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу. Це повністю відповідає законній діяльності Ощадбанку щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія)", — зазначив банк.

Також у заяві оприлюднено посилання на відео, яке, як вважається, отримали з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих на території Угорщини. У NAV вказують, що затримані громадяни України мають статус свідків. Водночас протягом майже місяця після затримання слідчі органи не надали відповідей на численні запити щодо правових підстав вилучення майна працівників, зокрема мобільного телефону, а також доступу до даних, що зберігаються на ньому.

"За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною. Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано", — наголосив Ощадбанк.

На записі присутній аудіозапис розмови членів інкасаторської групи, до якого для угорської аудиторії додали субтитри. У цих субтитрах з’явилася фраза "корупційні гроші", якої немає в оригінальному звуці, і саме на ній, як зазначають у банку, побудовані висновки NAV щодо зв’язку відео зі справою. У банку навели фактичні обставини, що стосуються цього відео.

Посилання на відео з субтитрами, оброблене NAV з пониженням якості звуку

Посилання на копію відео з іншого мобільного телефону, яке не проходило обробку

"Відео архівне, воно записано 10 березня 2025 року, рік тому, поблизу Відня; необхідність роздруковувати пакет документів у дорозі – нормальна практика, адже бригада виїжджає ще до того моменту, як наш контрагент підготовлює кошти; всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів. Для роботи мобільного офісу авто облаштовано Starlink та інвертором", — вказав Ощадбанк.

Під час тієї поїздки інвертор вийшов з ладу вже на маршруті, через що працівники скористалися електромережею на паркувальному майданчику для друку документів. Пакет документів для отримання вантажу складався з CMR, пакувального листа, інвойсу та тікета.

Підпис керівника групи був засвідчений печаткою. Усі зазначені дії були задокументовані та внесені до систем митних органів Євросоюзу і України. Оригінали документів, які видно на відео, зберігаються та містять відповідні штампи митниць Угорщини й України.

У банку також пояснили, що вибір паркувального майданчика для підключення до електромережі пов’язаний із тим, що на коротких маршрутах тривалістю до трьох діб інкасатори не користуються готелями, а транспорт обладнаний місцями для відпочинку.

"Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації. Ощадбанк вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії щодо підтвердження відповідності договірної бази та всіх процедур виконання перевезень готівкової валюти та цінностей", — підсумував банк.

Нагадаємо, що угорська податкова та митна служба (NAV) заявила про нові докази у справі інкасаторів "Ощадбанку". Слідчі стверджують, що броньовані авто перевозили десятки мільйонів доларів і євро, а також близько 9 кг золота, походження яких перевіряється.

Раніше ми також інформували, що під час допиту одного зі співробітників "Ощадбанку"в Угорщині йому стало зле після ін’єкції препарату. Йдеться про так звану "сироватку правди", яку могли використати для отримання свідчень.