Фейковые письма от Буданова: в ОП предупредили украинцев, детали

Фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Кирилла Буданова рассылают мошенники, публикуя в них заведомо неправдивую информацию.

Одним из тех, кто получил такое письмо, стал президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас, сообщили в ОП.

В нем говорилось о просьбе от якобы Кирилла Буданова "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину.

Письмо поступило не с официального адреса, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me. Под текстом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову.

В Офисе президента привали всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам, а также заверили, что всю информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы.

На прошлой неделе народный депутат Богдан Кицак, комментируя инициативы Германии о сотрудничестве с Украиной в вопросе ограничения пребывания таких граждан за рубежом, считает, что возвращение украинских мужчин, которые незаконно выехали за границу, может не дать ожидаемого эффекта и вызвать новую волну миграции в другие страны Европы.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что украинские мужчины призывного возраста должны оставаться дома и "служить своей стране", а не выезжать в Европу. Он также сообщал о намерении ограничить поток таких граждан в Германию и пересмотреть систему социальных выплат для украинских беженцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказывался относительно возвращения мужчин из-за рубежа, подчеркивая важность добровольного выбора. По его словам, вопрос мобилизации и возвращения граждан требует взвешенного и комплексного подхода.