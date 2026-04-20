Фейкові листи від Буданова: в ОП попередили українців, деталі

Фейкові листи від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова розсилають шахраї, публікуючи в них завідомо неправдиву інформацію.

Одним із тих, хто отримав такого листа, став президент Українського національного об'єднання Канади Юрій Клюфас, повідомили в ОП.

У ньому йшлося про прохання від нібито Кирила Буданова "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під текстом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

В Офісі президента закликали всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам, а також запевнили, що всю інформацію про кібершахрайство вже передали до відповідних правоохоронних органів.

Відео дня

Минулого тижня народний депутат Богдан Кицак, коментуючи ініціативи Німеччини щодо співпраці з Україною в питанні обмеження перебування таких громадян за кордоном, вважає, що повернення українських чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, може не дати очікуваного ефекту та спричинити нову хвилю міграції в інші країни Європи.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що українські чоловіки призовного віку мають залишатися вдома і "служити своїй країні", а не виїжджати в Європу. Він також повідомляв про намір обмежити потік таких громадян до Німеччини і переглянути систему соціальних виплат для українських біженців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловлювався щодо повернення чоловіків з-за кордону, наголошуючи на важливості добровільного вибору. За його словами, питання мобілізації та повернення громадян потребує виваженого та комплексного підходу.