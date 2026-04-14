"Произойдет миграция": нардеп предупредил о последствиях принудительного возвращения мужчин из-за границы

Принудительное возвращение украинских мужчин, которые незаконно выехали за границу, может не дать ожидаемого эффекта и вызвать новую волну миграции в другие страны Европы. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак, комментируя инициативы Германии о сотрудничестве с Украиной в вопросе ограничения пребывания таких граждан за рубежом.

Народный депутат Богдан Кицак выразил сомнения относительно эффективности механизма принудительного возвращения в Украину мужчин, которые незаконно пересекли границу. Он отметил, что такие действия могут привести к противоположному результату — дальнейшему перемещению граждан в другие страны, которые они будут считать более безопасными.

По словам Кицака, в случае появления первых случаев принудительного возвращения станет очевидно, что часть мужчин просто покинет Германию и переедет в другие государства. В таком случае сформируется новая волна внутренней миграции среди украинцев за рубежом. Он также поставил под сомнение, способен ли такой механизм обеспечить массовое возвращение десятков тысяч мужчин в Украину и их дальнейшее приобщение к рядам Вооруженных сил.

"Мы будем каким-то образом принудительно возвращать мужчин. Как только появится один кейс, мы же поймем, что то несколько мужчин просто переедет из Германии в другую страну, произойдет своеобразная миграция. И будет ли это иметь какой-то огромный эффект для того, что десятки тысяч мужчин, которые незаконно покинули Украину, различными способами вернутся в Украину и присоединятся к ВСУ? Насколько это будет эффективный механизм? Здесь большой вопрос", — отметил он.

Кицак отметил, что необходимо оценить первые примеры применения такого подхода, чтобы понять, как он будет работать на практике. По его словам, важно также учитывать мотивацию людей и то, как будет выглядеть процесс возвращения.

"Надо посмотреть первые случаи, как это будет сработать, как это повлияет, какая будет мотивация людей. И как будет выглядеть этот военнослужащий, который в таком формате будет вернуть из Германии в Украину и будет присоединяться к вооруженным силам Украины. Здесь такая сложно прогнозируемая история", — добавил депутат.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что украинские мужчины призывного возраста должны оставаться дома и "служить своей стране", а не выезжать в Европу. Он также сообщал о намерении ограничить поток таких граждан в Германию и пересмотреть систему социальных выплат для украинских беженцев.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский высказывался относительно возвращения мужчин из-за рубежа, подчеркивая важность добровольного выбора. По его словам, вопрос мобилизации и возвращения граждан требует взвешенного и комплексного подхода.