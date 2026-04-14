"Відбудеться міграція": нардеп попередив про наслідки примусового повернення чоловіків з-за кордону

Примусове повернення українських чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, може не дати очікуваного ефекту та спричинити нову хвилю міграції до інших країн Європи. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак, коментуючи ініціативи Німеччини щодо співпраці з Україною у питанні обмеження перебування таких громадян за кордоном.

Народний депутат Богдан Кицак висловив сумніви щодо ефективності механізму примусового повернення в Україну чоловіків, які незаконно перетнули кордон. Він зазначив, що такі дії можуть призвести до протилежного результату — подальшого переміщення громадян до інших країн, які вони вважатимуть безпечнішими.

За словами Кицака, у разі появи перших випадків примусового повернення стане очевидно, що частина чоловіків просто залишить Німеччину та переїде до інших держав. У такому випадку сформується нова хвиля внутрішньої міграції серед українців за кордоном. Він також поставив під сумнів, чи здатен такий механізм забезпечити масове повернення десятків тисяч чоловіків до України та їх подальше долучення до лав Збройних сил.

"Ми будемо якимось чином примусово повертати чоловіків. Як тільки з'явиться один кейс, ми ж зрозуміємо, що те кілька чоловіків просто переїде з Німеччини в іншу країну, відбудеться своєрідна міграція. І чи буде це мати якийсь величезний ефект для того, що десятки тисяч чоловіків, які незаконно покинули Україну, різними способами повернуться в Україну і долучаться до ЗСУ? Наскільки це буде ефективний механізм? Тут велике питання", — зазначив він.

Кицак наголосив, що необхідно оцінити перші приклади застосування такого підходу, аби зрозуміти, як саме він працюватиме на практиці. За його словами, важливо також враховувати мотивацію людей і те, як виглядатиме процес повернення.

"Треба подивитися перші випадки, як це буде спрацювати, як це вплине, яка буде мотивація людей. І як буде виглядати цей військовослужбовець, який в такому форматі буде повернути з Німеччини до України і буде доєднувати до збройних сил України. Тут така складно прогнозована історія", — додав депутат.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що українські чоловіки призовного віку мають залишатися вдома та "служити своїй країні", а не виїжджати до Європи. Він також повідомляв про намір обмежити потік таких громадян до Німеччини та переглянути систему соціальних виплат для українських біженців.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський висловлювався щодо повернення чоловіків з-за кордону, наголошуючи на важливості добровільного вибору. За його словами, питання мобілізації та повернення громадян потребує зваженого і комплексного підходу.