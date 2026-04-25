Фейковий репортаж BBC: в кабінеті Зеленського помітили вкрадену картину Сезанна

У мережі поширили відео, стилізоване під репортаж BBC News, в якому стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський нібито має у своєму кабінеті викрадену картину французького художника Поля Сезанна. Насправді цей матеріал виявився російською фальсифікацією.

Фактчекери встановили, що відео було змонтоване на основі старого запису, а зображення картини додали цифровим способом, щоб створити ілюзію достовірності, повідомили France24. У "репортажі" є відредаговані кадри із зображенням Зеленського, на яких картина прифотошоплена до стіні в його кабінеті.

Фейковий репортаж поширюється на X з 21 квітня. На відео президент України сидить у своєму кабінеті. Під ним — банер BBC News з написом: "Викрадену картину Сезанна ідентифіковано на відео Зеленського".

Картину під назвою "Nature morte aux cerises" або "Натюрморт з вишнями" було викрадено наприкінці березня 2026 року з музею в італійському регіоні Парма разом із двома іншими картинами Огюста Ренуара та Анрі Матісса. Акаунти, що поширюють фейковий репортаж BBC, звинувачують Зеленського в тому, що він отримав викрадену картину через мафіозну мережу організованої злочинності.

Зображення було опубліковано на X з облікового запису американського інфлюенсера "Dan Bilzerian for Congress". Публікація зібрала понад 300 000 переглядів. Знімок екрана був взято з відео, створеного у вигляді новинної програми BBC.

Новина починається з передісторії крадіжки картин. Потім стверджується, що вкрадену картину бачили на стіні в кабінеті Зеленського на відео, яке президент України опублікував сам у середині квітня, і яке, нібито, було видалено.

Лише за кілька годин лише один пост X (який пізніше було видалено) з цим фейковим новиним репортажем зібрав понад 400 000 переглядів. Однак на вебсайті BBC немає жодних ознак цього репортажу. Команда спостерігачів FRANCE 24 також безпосередньо зв’язалася з BBC. Вони недвозначно заявили, що відео, про яке йде мова, є фейковим.ь Картину додали до справжнього відео Зеленського. Оригінальне відео було опубліковано на сторінці Зеленського в YouTube 19 січня 2026 року.

Звіт про фейкові новини був поширений обліковим записом X Johnny Midnight, якого команда FRANCE 24 неодноразово визначала як одного з головних учасників цих дезінформаційних операцій.

Фейкова новина, створена під виглядом надійного медіа-джерела, яка безпосередньо критикує Зеленського, взята безпосередньо з посібника російської дезінформаційної мережі під назвою "Шторм-1516", як підкреслює Gnida Project, що моніторить цю російську мережу.

Вважається, що ця мережа, яка діяла протягом останніх трьох років, стояла за численними дезінформаційними операціями, спрямованими проти Франції та західних країн, як зазначено в кількох звітах, зокрема звіті французького урядового органу Viginum, відповідального за боротьбу з іноземним втручанням .

Міністерство фінансів США публічно пов'язало Шторм-1516, який вже був активний під час виборів у США 2024 року, з підрозділом 29155 Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), а також з московським аналітичним центром Центр геополітичної експертизи.

У лютому 2026 року ця мережа поширила ще один фейковий новинний репортаж. У репортажі, створеному під виглядом французького ЗМІ France Soir, неправдиво стверджувалося, що Еммануель Макрон безпосередньо причетний до справ Епштейна.

Нагадаємо, що українців попереджали про фейкові листи нібито від керівника ОП Кирила Буданова, які розсилали від імені Офісу президента. У повідомленнях містилися вигадані "накази" та дезінформація, спрямована на дестабілізацію ситуації.

Раніше ми також інформували, що в Угорщині оприлюднили фейкове відео у справі інкасаторів Ощадбанк, яке використали як доказ під час розслідування. У банку заявили, що цей запис сфальсифіковано, а субтитри містять фрази, яких немає в оригінальному аудіо.