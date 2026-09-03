Останні слова та фото принцеси Діани: що казала Леді Ді перед загибеллю (фото)

Ніч проти 31 серпня 1997 року назавжди розділила історію світових медіа та королівської родини Великої Британії на "до" та "після". Трагічна загибель принцеси Діани в паризькому тунелі Альма викликала не лише хвилю шоку, а й тривале судове розслідування, головне питання якого роками хвилювало суспільство: хто саме винен у смерті "принцеси сердець"?

Одразу після катастрофи суспільне обурення спрямувалося на фотографів, які переслідували Mercedes-Benz W140 з Діаною та її супутником Доді аль-Файєдом. Кілька фотожурналістів були затримані безпосередньо на місці події за підозрою у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги особам, які перебували в небезпеці.

Проте через два роки виснажливого слідства, 3 вересня 1999 року, французький слідчий суддя Ерве Стефан офіційно закрив кримінальну справу проти дев’яти папараці та мотоцикліста. Слідство дійшло офіційного висновку: хоча дійства фотографів були настирливими, вони не стали безпосередньою причиною втрати керування автомобілем. Фокус розповідає про трагедію та якими були останні слова принцеси Діани.

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Принцеса Діана із сином Вільямом Фото: The Royal Family

Головні фактори трагедії

Надмірна швидкість: Автомобіль рухався зі швидкістю понад 100 км/год у зоні з обмеженням до 50 км/год, намагаючись відірватися від переслідувачів.

Стан водія: Водій готелю Ritz Анрі Поль перебував під впливом алкоголю (рівень вмісту в крові перевищував норму втричі) та медичних препаратів.

Пасивна безпека: Ні Діана, ні Доді аль-Файєд не були пристебнуті ременями безпеки.

Британське розслідування Operation Paget, підсумки якого оприлюднили у 2006 році, повністю підтвердило висновки французьких колег, остаточно знявши з папараці кримінальну відповідальність за факт самої аварії.

Останні кадри принцеси Діани

Фотографії за участю Діани в її останні години життя перетворилися на найдорожчий та найсуперечливіший контент у історії фотожурналістики.

Кадри з яхти "Jonikal"

За кілька днів до трагедії папараці зняли Леді Ді під час відпочинку на яхті родини аль-Файєд у Середземному морі. На цих знімках Діана виглядала розслабленою, засмаглою та спокійною. Ці фото розійшлися мільйонними тиражами, створюючи ілюзію її нового, щасливого життя.

Камери спостереження готелю Ritz

Останні достовірні прижиттєві кадри, де обличчя принцеси зафіксовано у відносній безпеці, належать внутрішнім камерам відеоспостереження паризького готелю Ritz. На відео зафіксовано, як Діана та Доді заходять у ліфт та проходять холом за кілька хвилин до півночі. Вона посміхається, хоча на обличчі помітна втома від постійної уваги преси.

Принцеса Діана в готелі Ritz Фото: з відкритих джерел

Останній знімок у авто

Найсвідомішим і водночас найбільш моторошним став кадр, зроблений фотографом за секунди до в'їзду у тунель. На ньому видно потилицю Діани, яка озирається на задньому сидінні, спалахи фотокамер та обличчя охоронця Тревора Рис-Джонса і водія Анрі Поля.

Перше фото — принцеса Діана на яхті, а на другому фото вона в авто перед аварією Фото: колаж Фокус

Останні слова та інтерв'ю: про що мріяла Леді Ді

Останнє офіційне велике інтерв'ю принцеса Уельська дала у липні 1997 року під час свого візиту до Боснії, де вона брала участь у кампанії проти використання протипіхотних мін.

У розмові з журналістами видання Le Monde та під час виступів перед пресою вона акцентувала увагу на прагненні присвятити своє життя гуманітарній діяльності:

"Я хочу допомагати людям, які опинилися у скруті. Суспільство має розуміти, що найважливіше — це увага та милосердя до тих, про кого забули".

Вона також неодноразово підкреслювала прагнення знайти приватне життя поза постійним контролем Букінгемського палацу та британської преси, висловлюючи сподівання, що її благодійна праця нарешті затьмарить чутки про її особисте життя.

Щодо останніх слів, мовлених принцесою безпосередньо на місці катастрофи, то їх зафіксував французький пожежник Ксав'є Гурмелон, який першим прибув до понівеченого авто і надавав їй допомогу, коли вона ще була у свідомості. За його свідченнями, Діана дезорієнтовано запитала: "Боже мій, що сталося?" ("My God, what's happened?")

Після цього принцеса втратила свідомість. Попри зусилля медиків у лікарні Ла-Сальпетрієр, о 4:00 ранку 31 серпня 1997 року її серце зупинилося.

Спадщина трагедії

Завершення судових справ та оприлюднення останніх фото і слів Діани підвели риску під юридичною стороною подій 1997 року, але назавжди змінили медіапростір. Загибель Леді Ді змусила прийняти суворіші закони щодо недоторканності приватного життя у Франції та Великій Британії, а також переглянути етичні стандарти роботи фотожурналістів у всьому світі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Розкрито останні слова принцеси Діани її подрузі за день до смерті.

На 13-й день народження Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.

Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.