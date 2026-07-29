Розкрито останні слова принцеси Діани її подрузі за день до смерті

Сара Фергюсон і принцеса Діана були не лише родичками, а й близькими подругами. Хоча їхні стосунки були напруженими перед смертю Діани в 1997 році, вони навіть не спілкувалися, покійна принцеса Уельська сказала останнє послання для своєї дорогої подруги, яке пізніше було передано Сарі.

Вони не розмовляли цілий рік. "Хоча я так і не знала причини, окрім того, що як тільки Діана щось закарбувала в голові, це на деякий час застрягло там", — написала колишня герцогиня Йоркська у своїй автобіографії 2011 року "У пошуках Сари: подорож герцогині до пошуку себе". Про це пише Hello Magazine.

Останні слова принцеси Діани

"Я писала листи, думаючи, що що б не сталося, це не має значення, давай розберемося. І я знала, що вона повернеться. Насправді, за день до смерті вона зателефонувала моїй подрузі та сказала: "Де та руда? Я хочу з нею поговорити"", — розповіла Сара про те, що королівська особа сказала перед тим, як трагічно загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року, натякаючи на бажання помиритися зі своєю давньою подругою.

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Однак колишня дружина принца Ендрю стверджувала у своїй біографії, що не знає, чому їхня дружба зрештою розірвалася.

Сара та Діана стали родичками, коли перша вийшла заміж за Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у 1986 році. Діана ж була одружена з братом Ендрю, Чарльзом, з 1981 року.

Сара Фергюсон Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Сара про Діану

Протягом 80-х років вони близько дружили, насолоджуючись днями на матчах з поло та приєднуючись до решти королівської родини на Різдво в Сандрінгемі та на балконі щорічного фестивалю Trooping the Colour.

Сара згадувала свою подругу як "таку ангельську, красиву, високу, приголомшливу жінку".

Колишня герцогиня сказала, що Діана "ніколи по-справжньому не розуміла, скільки людей її любили" і "ніколи по-справжньому не розуміла, яка вона красива — що вона повністю публічно визнала". Сара додала: "Вона була такою кумедною. Немає нікого, як вона. Я завжди пам’ятатиму її дзвінкий сміх і її бешкетні жарти".

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Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.