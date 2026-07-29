Кейт Міддлтон показала підрослих дітей: як виглядають Джордж, Шарлотта та Луї (фото)

Принц Вільям та принцеса Кейт насолоджуються відпочинком від своїх королівських обов'язків після насичених двох місяців літа.

Уельські поділилися каруселлю кадрів у соціальних мережах, яка документувала їхні заняття протягом літа, включаючи появи на Вімблдоні та самостійну поїздку Кейт до Італії.

Кейт Міддлтон та принц Вільям показали дітей

Публікація почалася з фотографії пари, одягненої до Королівської садової вечірки в Букінгемському палаці.

На наступному знімку Кейт, Вільям та їхні троє дітей лежать на траві та гріються на сонці.

На додачу до всього, карусель містила портретне фото принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, а також знімок, зроблений під час участі Кейт у Національному марафоні "Три вершини".

"Літній огляд. Дякуємо всім, хто зробив останні кілька місяців такими особливими!" — написали Уельські.

Відео дня

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Де будуть вчитися діти

Кейт та Вільям зараз насолоджуються заслуженою відпусткою зі своїми дітьми, перш ніж вони повернуться до школи у вересні.

Джордж розпочне навчання в престижному коледжі Ітон після закінчення школи Ламбрук у Беркширі, де Шарлотта та Луї досі навчаються. І Вільям, і Гаррі навчалися в Ітоні, як і їхній дядько, Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Дружина принца Вільяма задала моду на зручні шорти цього сезону.

Крім того, майбутня королева порушила давню традицію Вімблдону зміною стилю.