Кейт Міддлтон задала моду на зручні шорти цього сезону: думка стилістки (фото)

Принцеса Уельська одягнулася для теплої погоди, відвідуючи вітрильну регату "Платиновий ювілей" у рамках Королівського туру Карибським басейном у 2022 році.

Кейт Міддлтон є найкращою музою стилю — навіть під час спеки і навіть через роки. Про це пише Hello Magazine.

Кейт Міддлтон показала зручні шорти

У 2022 році майбутня британська королева одягла стильний образ, відвідуючи вітрильну регату "Платиновий ювілей" з принцом Вільямом на сьомий день Королівського туру Карибським басейном. Вона продемонструвала образ, який ідеально підійде для спекотної погоди, яка вже "йде" до нас.

Королівська особа одягла шорти чінос з низькою посадкою та загнутим низом, стягнуті плетеним шкіряним ременем. Вона доповнила їх ще одним чудовим вибором для спекотної погоди — тонкими кросівками Superga.

Хоча сандалі — очевидний вибір для літа, легка пара кросівок гарантує, що піт не спричинить мозолів або дискомфорту.

Відео дня

Кейт Міддлтон Фото: Wireimage

Цей лук отримав схвалення від Ліанн Джонс, стилістки та випускниці Лондонського коледжу стилю.

"Який вишуканий образ. Низький пояс — це сміливий крок, але цього сезону він переживає велике відродження", — каже вона.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Wireimage

Особливі шорти Кейт мають успіх на думку Ліанн: "Колір і крій шортів виглядають дуже вишукано, і вони насправді є чудовою ідеєю для повсякденного робочого одягу в таку погоду, коли штани та підвищення температури здаються надто парадоксом! Кейт також поєднує їх з повітропроникною футболкою-поло зверху, яка ідеально підходить у спеку".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Збережений шматочок торта з весілля принца та принцеси Уельських 2011 року, який був у близької подруги Кейт Міддлтон, виставлено на продаж за 1500 фунтів стерлінгів

Майбутня королева Великої Британії прибула до Італії з першою офіційною міжнародною поїздкою після лікування онкології.

Крім того, Кейт та Вільям відсвяткували перший день народження свого нового сімейного улюбленця — і вперше розкрили його ім'я.