Кейт Міддлтон задала моду на зручні шорти цього сезону: думка стилістки (фото)
Принцеса Уельська одягнулася для теплої погоди, відвідуючи вітрильну регату "Платиновий ювілей" у рамках Королівського туру Карибським басейном у 2022 році.
Кейт Міддлтон є найкращою музою стилю — навіть під час спеки і навіть через роки. Про це пише Hello Magazine.
Кейт Міддлтон показала зручні шорти
У 2022 році майбутня британська королева одягла стильний образ, відвідуючи вітрильну регату "Платиновий ювілей" з принцом Вільямом на сьомий день Королівського туру Карибським басейном. Вона продемонструвала образ, який ідеально підійде для спекотної погоди, яка вже "йде" до нас.
Королівська особа одягла шорти чінос з низькою посадкою та загнутим низом, стягнуті плетеним шкіряним ременем. Вона доповнила їх ще одним чудовим вибором для спекотної погоди — тонкими кросівками Superga.
Хоча сандалі — очевидний вибір для літа, легка пара кросівок гарантує, що піт не спричинить мозолів або дискомфорту.
Цей лук отримав схвалення від Ліанн Джонс, стилістки та випускниці Лондонського коледжу стилю.
"Який вишуканий образ. Низький пояс — це сміливий крок, але цього сезону він переживає велике відродження", — каже вона.
Особливі шорти Кейт мають успіх на думку Ліанн: "Колір і крій шортів виглядають дуже вишукано, і вони насправді є чудовою ідеєю для повсякденного робочого одягу в таку погоду, коли штани та підвищення температури здаються надто парадоксом! Кейт також поєднує їх з повітропроникною футболкою-поло зверху, яка ідеально підходить у спеку".
