Кейт Миддлтон задала моду на удобные шорты в этом сезоне: мнение стилиста (фото)

Принцесса Уэльская оделась для теплой погоды, посещая парусную регату "Платиновый юбилей" в рамках Королевского тура по Карибскому бассейну в 2022 году.

Кейт Миддлтон является лучшей музой стиля — даже во время жары и даже спустя годы. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт Миддлтон показала удобные шорты

В 2022 году будущая британская королева надела стильный образ, посещая парусную регату "Платиновый юбилей" с принцем Уильямом на седьмой день Королевского тура по Карибскому бассейну. Она продемонстрировала образ, который идеально подойдет для жаркой погоды, которая уже "идет" к нам.

Королевская особа надела шорты чинос с низкой посадкой и загнутым низом, стянутые плетеным кожаным ремнем. Она дополнила их еще одним отличным выбором для жаркой погоды — тонкими кроссовками Superga.

Хотя сандалии — очевидный выбор для лета, легкая пара кроссовок гарантирует, что пот не вызовет мозолей или дискомфорта.

Кейт Миддлтон Фото: Wireimage

Этот лук получил одобрение от Лианн Джонс, стилиста и выпускницы Лондонского колледжа стиля.

"Какой изысканный образ. Низкий пояс — это смелый шаг, но в этом сезоне он переживает большое возрождение", — говорит она.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Wireimage

Особые шорты Кейт пользуются успехом по мнению Лианн: "Цвет и крой шорт выглядят очень изысканно, и они на самом деле являются отличной идеей для повседневной рабочей одежды в такую погоду, когда брюки и повышение температуры кажутся слишком парадоксальными! Кейт также сочетает их с воздухопроницаемой футболкой-поло сверху, которая идеально подходит в жару".

