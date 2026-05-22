15-летний свадебный торт Уильяма и Кейт продают за 90 тысяч грн (фото)

Сохранившийся кусочек торта со свадьбы принца и принцессы Уэльских 2011 года, который был у близкой подруги Кейт, выставлен на продажу за 1500 фунтов стерлингов (почти 90 тысяч гривен).

Речь о 15-летнем кусочке фруктового торта, завернутом в бумагу, который хранился в памятной жестяной коробке с надписью "Уильям и Кэтрин, 29 апреля 2011 года". Об этом пишет Mirror.

Кусочек торта хранился у подруги Кейт, Джули Кавани, которая также имеет другие свадебные подарки и две открытки от будущей королевы. Одна из открыток, датированная 2017 годом, была написана Кейт от имени своего старшего сына, принца Джорджа, которому тогда было всего четыре года.

Открытка была благодарностью Джуди за большую игрушку-тиранозавра, которая так понравилась Джорджу и "стоит на страже возле спальни".

На ней написано: "Большое спасибо за мой очень классный подарок на день рождения. Мне нравится огромный тираннозавр и я держу его возле своей спальни, чтобы он стоял на страже... с любовью, Джордж Икс". Открытку подписал принц.

Уникальные королевские сувениры будут проданы на лондонском аукционном доме Forum Auctions 28 мая: "Материалы, связанные со свадьбой принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, отражают определяющий момент в современной королевской истории — событие, за которым наблюдали миллионы людей во всем мире и которое уже воспринимают с большой ностальгией".

Торт со свадьбы Кейт и Уильяма

Памятные вещи, связанные с королевской свадьбой 2011 года, продолжают вызывать значительный интерес у коллекционеров.

Гирлянды вокруг середины торта были выбраны в соответствии с деталями комнаты, где он был выставлен: картинной галереи в Букингемском дворце.

Кондитер Фиона Кернс рассказывала People, что свадебный торт Уильяма и Кейт "нарушил традицию" и что задача его приготовления была "очень стрессовой".

