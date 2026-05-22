15-річний весільний торт Вільяма та Кейт продають за 90 тисяч грн (фото)

Збережений шматочок торта з весілля принца та принцеси Уельських 2011 року, який був у близької подруги Кейт, виставлено на продаж за 1500 фунтів стерлінгів (майже 90 тисяч гривень).

Мова про 15-річний шматочок фруктового торта, загорнутий у папір, який зберігався в пам'ятній бляшаній коробці з написом "Вільям і Кетрін, 29 квітня 2011 року". Про це пише Mirror.

Шматочок торта зберігався у подруги Кейт, Джулі Кавани, яка також має інші весільні подарунки та дві листівки від майбутньої королеви. Одна з листівок, датована 2017 роком, була написана Кейт від імені свого старшого сина, принца Джорджа, якому тоді було лише чотири роки.

Листівка була подякою Джуді за велику іграшку-тиранозавра, яка так сподобалася Джорджу і "стоїть на варті біля спальні".

На ній написано: "Велике спасибі за мій дуже класний подарунок на день народження. Мені подобається величезний тиранозавр і я тримаю його біля своєї спальні, щоб він стояв на варті… з любов'ю, Джордж Ікс". Листівку підписав принц.

Унікальні королівські сувеніри будуть продані на лондонському аукціонному домі Forum Auctions 28 травня: "Матеріали, пов'язані з весіллям принца Вільяма та Кетрін Міддлтон, відображають визначальний момент у сучасній королівській історії — подію, за якою спостерігали мільйони людей у ​​всьому світі і яку вже сприймають з неабиякою ностальгією".

Торт з весілля Кейт та Вільяма Фото: Соцмережi

Пам’ятні речі, пов’язані з королівським весіллям 2011 року, продовжують викликати значний інтерес у колекціонерів.

Гірлянди навколо середини торта були обрані відповідно до деталей кімнати, де він був виставлений: картинної галереї в Букінгемському палаці.

Кондитерка Фіона Кернс розповідала People, що весільний торт Вільяма та Кейт "порушив традицію" і що завдання його приготування було "дуже стресовим".

