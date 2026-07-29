Кейт Миддлтон показала подросших детей: как выглядят Джордж, Шарлотта и Луи (фото)

Принц Уильям и принцесса Кейт наслаждаются отдыхом от своих королевских обязанностей после насыщенных двух летних месяцев.

Уэльские поделились в социальных сетях серией снимков, запечатлевших их занятия в течение лета, включая появления на Уимблдоне и самостоятельную поездку Кейт в Италию.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали детей

Публикация началась с фотографии пары, одетой для Королевской садовой вечеринки в Букингемском дворце.

На следующем снимке Кейт, Уильям и их трое детей лежат на траве и греются на солнце.

Вдобавок ко всему, в карусели были представлены портретные фотографии принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также снимок, сделанный во время участия Кейт в Национальном марафоне "Три вершины".

"Летний обзор. Спасибо всем, кто сделал последние несколько месяцев такими особенными!" — написали Уэльские.

Відео дня

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Где будут учиться дети

Кейт и Уильям сейчас наслаждаются заслуженным отпуском со своими детьми, прежде чем те вернутся в школу в сентябре.

Джордж начнёт обучение в престижном колледже Итон после окончания школы Ламбрук в Беркшире, где Шарлотта и Луи до сих пор учатся. И Уильям, и Гарри учились в Итоне, как и их дядя, Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время визита супругу принца Уильяма заметили с загадочной травмой.

Супруга принца Уильяма задала моду на удобные шорты в этом сезоне.

Кроме того, будущая королева нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.