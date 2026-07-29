Кейт Миддлтон показала подросших детей: как выглядят Джордж, Шарлотта и Луи (фото)
Принц Уильям и принцесса Кейт наслаждаются отдыхом от своих королевских обязанностей после насыщенных двух летних месяцев.
Уэльские поделились в социальных сетях серией снимков, запечатлевших их занятия в течение лета, включая появления на Уимблдоне и самостоятельную поездку Кейт в Италию.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали детей
Публикация началась с фотографии пары, одетой для Королевской садовой вечеринки в Букингемском дворце.
На следующем снимке Кейт, Уильям и их трое детей лежат на траве и греются на солнце.
Вдобавок ко всему, в карусели были представлены портретные фотографии принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также снимок, сделанный во время участия Кейт в Национальном марафоне "Три вершины".
"Летний обзор. Спасибо всем, кто сделал последние несколько месяцев такими особенными!" — написали Уэльские.
Где будут учиться дети
Кейт и Уильям сейчас наслаждаются заслуженным отпуском со своими детьми, прежде чем те вернутся в школу в сентябре.
Джордж начнёт обучение в престижном колледже Итон после окончания школы Ламбрук в Беркшире, где Шарлотта и Луи до сих пор учатся. И Уильям, и Гарри учились в Итоне, как и их дядя, Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время визита супругу принца Уильяма заметили с загадочной травмой.
- Супруга принца Уильяма задала моду на удобные шорты в этом сезоне.
Кроме того, будущая королева нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.