Кейт Миддлтон заметили с загадочной травмой: что это может быть (фото)
44-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время визита у супруги принца Уильяма заметили загадочную травму.
44-летнюю Кейт заметили с небольшой царапиной на ноге, когда она выходила из медицинского учреждения. Об этом пишет Hello Magazine.
Кейт Миддлтон заметили с травмой
Ее Величество была одета в белое платье-рубашку на пуговицах от Suzannah London с разрезом на колене, который в какой-то момент обнажил небольшую царапину.
Неизвестно, как принцесса получила травму, но в последние недели она вела очень активный образ жизни и проводила много времени на свежем воздухе, поднявшись на три самые высокие вершины Великобритании.
Уэльские в целом известны как семья, любящая активный отдых, и у них также есть маленький щенок по кличке Отто — кокер-спаниель, который отпраздновал свой первый день рождения в мае. Возможно, именно он причастен к появлению царапины.
Кейт посетила медицинское учреждение, чтобы узнать о его новых планах по превращению в самую полноценную и интегрированную детскую больницу Лондона.
История травм принцессы Уэльской
Супругу принца Уильяма заметили с небольшим пластырем, обмотанным вокруг большого пальца правой руки, во время приема в Букингемском дворце в апреле, посвященного 100-летию со дня рождения покойной королевы Елизаветы.
Ранее Кейт носила пластырь после травм, полученных во время игр со своими тремя детьми: 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.
Кроме того, Кейт также носила пластырь во время визита в Галл в 2023 году, получив травму на детском батуте.
У Кейт также есть шрам, идущий через висок с левой стороны головы, оставшийся после операции, перенесённой в детстве.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Принцесса Уэльская поразила гостей Уимблдона новой прической, которая обладает омолаживающим эффектом.
- Кейт Миддлтон нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.
Кроме того, будущая королева задала моду на удобные шорты в этом сезоне.