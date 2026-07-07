Кейт Миддлтон заметили с загадочной травмой: что это может быть (фото)

44-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время визита у супруги принца Уильяма заметили загадочную травму.

44-летнюю Кейт заметили с небольшой царапиной на ноге, когда она выходила из медицинского учреждения. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт Миддлтон заметили с травмой

Ее Величество была одета в белое платье-рубашку на пуговицах от Suzannah London с разрезом на колене, который в какой-то момент обнажил небольшую царапину.

Неизвестно, как принцесса получила травму, но в последние недели она вела очень активный образ жизни и проводила много времени на свежем воздухе, поднявшись на три самые высокие вершины Великобритании.

Уэльские в целом известны как семья, любящая активный отдых, и у них также есть маленький щенок по кличке Отто — кокер-спаниель, который отпраздновал свой первый день рождения в мае. Возможно, именно он причастен к появлению царапины.

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Кейт посетила медицинское учреждение, чтобы узнать о его новых планах по превращению в самую полноценную и интегрированную детскую больницу Лондона.

Кейт Миддлтон заметили с травмой Фото: Instagram

История травм принцессы Уэльской

Супругу принца Уильяма заметили с небольшим пластырем, обмотанным вокруг большого пальца правой руки, во время приема в Букингемском дворце в апреле, посвященного 100-летию со дня рождения покойной королевы Елизаветы.

Ранее Кейт носила пластырь после травм, полученных во время игр со своими тремя детьми: 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.

Кроме того, Кейт также носила пластырь во время визита в Галл в 2023 году, получив травму на детском батуте.

У Кейт также есть шрам, идущий через висок с левой стороны головы, оставшийся после операции, перенесённой в детстве.

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