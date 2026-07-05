Кейт Миддлтон появилась с прической, которая омолаживает лицо (фото)
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила гостей Уимблдона новой прической, которая обладает мощным омолаживающим эффектом. Вместо привычных локонов 44-летняя королевская особа появилась с безупречно гладким хвостом, который визуально подтягивает черты лица.
Покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета отказалась от традиционной укладки в пользу так называемого "facelift ponytail" (хвоста с эффектом фейс-лифтинга). Волосы принцессы были собраны примерно на уровне верхней части ушей.
По словам известного британского парикмахера Люка Гершесона, именно такое расположение является ключевым:
- Правильная высота: волосы, зачесанные назад почти по прямой линии, создают легкое натяжение в области висков и щек.
- Четкие контуры: благодаря этому приему скулы становятся более выразительными, а мелкие морщинки — менее заметными.
Детали образа и предостережения экспертов
Кейт Миддлтон дополнила прическу несколькими элегантными штрихами: она слегка начесала кончики для придания дополнительного объема и искусно спрятала резинку под широкой прядью собственных волос.
Важный совет от трихологов: несмотря на впечатляющий визуальный результат, стилисты не рекомендуют делать такую прическу каждый день. Постоянное сильное натяжение прядей может ослабить волосяные фолликулы и привести к повреждению волос.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Кейт Миддлтон нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.
- Принцесса Шарлотта поразительно напоминает своей маме в одном отношении.
Кроме того, принцесса Уэльская задала моду на удобные шорты в этом сезоне.