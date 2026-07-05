Кейт Миддлтон появилась с прической, которая омолаживает лицо (фото)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила гостей Уимблдона новой прической, которая обладает мощным омолаживающим эффектом. Вместо привычных локонов 44-летняя королевская особа появилась с безупречно гладким хвостом, который визуально подтягивает черты лица.

Покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета отказалась от традиционной укладки в пользу так называемого "facelift ponytail" (хвоста с эффектом фейс-лифтинга). Волосы принцессы были собраны примерно на уровне верхней части ушей.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

По словам известного британского парикмахера Люка Гершесона, именно такое расположение является ключевым:

Правильная высота: волосы, зачесанные назад почти по прямой линии, создают легкое натяжение в области висков и щек.

Четкие контуры: благодаря этому приему скулы становятся более выразительными, а мелкие морщинки — менее заметными.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Детали образа и предостережения экспертов

Кейт Миддлтон дополнила прическу несколькими элегантными штрихами: она слегка начесала кончики для придания дополнительного объема и искусно спрятала резинку под широкой прядью собственных волос.

Відео дня

Важный совет от трихологов: несмотря на впечатляющий визуальный результат, стилисты не рекомендуют делать такую прическу каждый день. Постоянное сильное натяжение прядей может ослабить волосяные фолликулы и привести к повреждению волос.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, принцесса Уэльская задала моду на удобные шорты в этом сезоне.