Кейт Міддлтон показалась із зачіскою, яка омолоджує обличчя (фото)

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила гостей Вімблдону новою зачіскою, яка має потужний омолоджувальний ефект. Замість звичних локонів 44-річна королівська особа з'явилася з бездоганно гладким хвостом, що візуально підтягує риси обличчя.

Покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету відмовилася від традиційної укладки на користь так званого facelift ponytail (хвоста з ефектом фейс-ліфтингу). Волосся принцеси було зібране приблизно на рівні верхньої частини вух.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За словами відомого британського перукаря Люка Гершесона, саме таке розташування є ключовим:

Правильна висота: волосся, зачесане назад майже по прямій лінії, створює легке натягнення в зоні скронь і щік.

Чіткі контури: завдяки цьому прийому вилиці стають виразнішими, а дрібні зморшки — менш помітними.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Деталі образу та застереження експертів

Кейт Міддлтон вдосконалила зачіску кількома елегантними штрихами: вона злегка начесала кінчики для додаткового об'єму та майстерно сховала резинку під широким пасмом власного волосся.

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Важлива порада від трихологів: попри вражаючий візуальний результат, стилісти не рекомендують робити таку зачіску щодня. Постійне сильне натягування пасма може послабити волосяні фолікули та призвести до пошкодження волосся.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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