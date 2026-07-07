Кейт Міддлтон помітили із загадковою травмою: що це може бути (фото)

44-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Дитячу лікарню Евеліни в Лондоні. Під час виходу дружину принца Вільяма помітили із загадковою травмою.

44-річну Кейт бачили з легкою подряпиною на нозі, коли вона залишала медичний заклад. Про це пише Hello Magazine.

Кейт Міддлтон помітили з травмою

Монарша особа була в білій сукні-сорочці на ґудзиках від Suzannah London, яка мала розріз на коліні, в якийсь момент відкриваючи невелику подряпину.

Невідомо, як принцеса отримала травму, але вона була дуже активною останніми тижнями і проводила багато часу на свіжому повітрі, зійшовши на три найвищі вершини Британії.

Уельські загалом відомі як сім'я, яка любить активний відпочинок, і у них також є маленьке цуценя на ім'я Отто, кокер-спаніель, який відсвяткував свій перший день народження у травні. Можливо, це він причетний до подряпини.

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Кейт відвідала медичний заклад, щоб дізнатися про її нові плани щодо перетворення на найповнішу та найінтегрованішу дитячу лікарню Лондона.

Кейт Міддлтон помітили з травмою Фото: Instagram

Історія травм принцеси Уельської

Дружину принца Вільяма бачили з невеликим пластиром, обмотаним навколо великого пальця правої руки, під час прийому в Букінгемському палаці у квітні, який відзначав 100-річчя покійної королеви Єлизавети.

Раніше Кейт носила пластир після травм, отриманих під час гри зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.

Також Кейт також носила пластир під час візиту до Галла у 2023 році, отримавши травму на дитячому батуті.

У Кейт також є шрам, що проходить через скроню на лівій стороні голови, після операції, перенесеної в дитинстві.

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