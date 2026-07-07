Кейт Міддлтон помітили із загадковою травмою: що це може бути (фото)
44-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Дитячу лікарню Евеліни в Лондоні. Під час виходу дружину принца Вільяма помітили із загадковою травмою.
44-річну Кейт бачили з легкою подряпиною на нозі, коли вона залишала медичний заклад. Про це пише Hello Magazine.
Кейт Міддлтон помітили з травмою
Монарша особа була в білій сукні-сорочці на ґудзиках від Suzannah London, яка мала розріз на коліні, в якийсь момент відкриваючи невелику подряпину.
Невідомо, як принцеса отримала травму, але вона була дуже активною останніми тижнями і проводила багато часу на свіжому повітрі, зійшовши на три найвищі вершини Британії.
Уельські загалом відомі як сім'я, яка любить активний відпочинок, і у них також є маленьке цуценя на ім'я Отто, кокер-спаніель, який відсвяткував свій перший день народження у травні. Можливо, це він причетний до подряпини.
Кейт відвідала медичний заклад, щоб дізнатися про її нові плани щодо перетворення на найповнішу та найінтегрованішу дитячу лікарню Лондона.
Історія травм принцеси Уельської
Дружину принца Вільяма бачили з невеликим пластиром, обмотаним навколо великого пальця правої руки, під час прийому в Букінгемському палаці у квітні, який відзначав 100-річчя покійної королеви Єлизавети.
Раніше Кейт носила пластир після травм, отриманих під час гри зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.
Також Кейт також носила пластир під час візиту до Галла у 2023 році, отримавши травму на дитячому батуті.
У Кейт також є шрам, що проходить через скроню на лівій стороні голови, після операції, перенесеної в дитинстві.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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