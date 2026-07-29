Раскрыты последние слова принцессы Дианы ее подруге за день до смерти

Сара Фергюсон и принцесса Диана были не только родственницами, но и близкими подругами. Хотя их отношения были напряжёнными перед смертью Дианы в 1997 году — они даже не общались — покойная принцесса Уэльская сказала последнее послание для своей дорогой подруги, которое позже было передано Саре.

Они не разговаривали целый год. "Хотя я так и не узнала причину, кроме того, что, как только Диана что-то закрепляла в голове, это на некоторое время застревало там", — написала бывшая герцогиня Йоркская в своей автобиографии 2011 года "В поисках Сары: путешествие герцогини к поиску себя". Об этом пишет Hello Magazine.

Последние слова принцессы Дианы

"Я писала письма, думая, что бы ни случилось, это не имеет значения, давай разберемся. И я знала, что она вернется. На самом деле, за день до смерти она позвонила моей подруге и сказала: "Где та рыжая? Я хочу с ней поговорить"", — рассказала Сара о том, что королевская особа сказала перед тем, как трагически погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года, намекая на желание помириться со своей давней подругой.

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Однако бывшая жена принца Эндрю утверждала в своей биографии, что не знает, почему их дружба в конце концов разорвалась.

Сара и Диана стали родственницами, когда первая вышла замуж за Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в 1986 году. Диана же была замужем за братом Эндрю, Чарльзом, с 1981 года.

Сара Фергюсон Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Сара о Диане

В течение 80-х годов они были близкими друзьями, наслаждаясь днями на матчах по поло и присоединяясь к остальным членам королевской семьи на Рождество в Сандрингем и на балконе во время ежегодного фестиваля "Trooping the Colour".

Сара вспоминала свою подругу как "такую ангельскую, красивую, высокую, потрясающую женщину".

Бывшая герцогиня сказала, что Диана "никогда по-настоящему не понимала, сколько людей её любили" и "никогда по-настоящему не понимала, какая она красивая — что она полностью признала публично". Сара добавила: "Она была такой забавной. Нет никого, похожего на неё. Я всегда буду помнить её звонкий смех и её озорные шутки".

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