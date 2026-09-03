Последние слова и фото принцессы Дианы: что говорила Леди Ди перед гибелью (фото)

Ночь на 31 августа 1997 года навсегда разделила историю мировых СМИ и королевской семьи Великобритании на "до" и "после". Трагическая гибель принцессы Дианы в парижском туннеле Альма вызвала не только волну шока, но и длительное судебное расследование, главный вопрос которого годами волновал общество: кто именно виновен в смерти "принцессы сердец"?

Сразу после катастрофы общественное возмущение обрушилось на фотографов, которые преследовали Mercedes-Benz W140 с Дианой и её спутником Доди аль-Файедом. Несколько фотожурналистов были задержаны непосредственно на месте происшествия по подозрению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи лицам, находившимся в опасности.

Однако спустя два года изнурительного расследования, 3 сентября 1999 года, французский следственный судья Эрве Стефан официально закрыл уголовное дело против девяти папарацци и мотоциклиста. Следствие пришло к официальному выводу: хотя действия фотографов были назойливыми, они не стали непосредственной причиной потери управления автомобилем. Фокус рассказывает о трагедии и о том, какими были последние слова принцессы Дианы.

Відео дня

Принцесса Диана с сыном Уильямом Фото: The Royal Family

Основные факторы трагедии

Превышение скорости: автомобиль двигался со скоростью свыше 100 км/ч в зоне с ограничением до 50 км/ч, пытаясь оторваться от преследователей.

Состояние водителя: Водитель отеля "Ritz" Анри Поль находился под воздействием алкоголя (уровень содержания в крови превышал норму в три раза) и лекарственных препаратов.

Пассивная безопасность: Ни Диана, ни Доди аль-Файед не были пристегнуты ремнями безопасности.

Британское расследование "Operation Paget", итоги которого были обнародованы в 2006 году, полностью подтвердило выводы французских коллег, окончательно сняв с папарацци уголовную ответственность за саму аварию.

Последние кадры принцессы Дианы

Фотографии с участием Дианы, сделанные в последние часы её жизни, стали самым ценным и самым противоречивым контентом в истории фотожурналистики.

Снимки с яхты "Jonikal"

За несколько дней до трагедии папарацци запечатлели Леди Ди во время отдыха на яхте семьи аль-Файед в Средиземном море. На этих снимках Диана выглядела расслабленной, загорелой и спокойной. Эти фото разошлись миллионными тиражами, создавая иллюзию её новой, счастливой жизни.

Камеры видеонаблюдения отеля Ritz

Последние достоверные кадры, снятые при жизни, на которых лицо принцессы запечатлено в относительной безопасности, принадлежат внутренним камерам видеонаблюдения парижского отеля "Ritz". На видео запечатлено, как Диана и Доди входят в лифт и проходят по холлу за несколько минут до полуночи. Она улыбается, хотя на лице заметна усталость от постоянного внимания прессы.

Принцесса Диана в отеле "Ритц" Фото: из открытых источников

Последний снимок в машине

Самым запоминающимся и в то же время самым жутким стал кадр, снятый фотографом за секунды до въезда в туннель. На нём видна затылок Дианы, которая оглядывается на заднем сиденье, вспышки фотокамер и лица охранника Тревора Рис-Джонса и водителя Анри Поля.

На первом фото — принцесса Диана на яхте, а на втором — она в машине перед аварией Фото: коллаж Фокус

Последние слова и интервью: о чем мечтала Леди Ди

Последнее официальное крупное интервью принцесса Уэльская дала в июле 1997 года во время своего визита в Боснию, где она принимала участие в кампании против использования противопехотных мин.

В беседе с журналистами издания Le Monde и во время выступлений перед прессой она подчеркивала своё стремление посвятить свою жизнь гуманитарной деятельности:

"Я хочу помогать людям, оказавшимся в беде. Общество должно понимать, что самое важное — это внимание и сострадание к тем, о ком забыли".

Она также неоднократно подчеркивала стремление вести частную жизнь вне постоянного контроля Букингемского дворца и британской прессы, выражая надежду, что её благотворительная деятельность наконец-то затмит слухи о её личной жизни.

Что касается последних слов, произнесённых принцессой непосредственно на месте катастрофы, то их зафиксировал французский пожарный Ксавье Гурмелон, который первым прибыл к разбитой машине и оказывал ей помощь, когда она ещё была в сознании. По его показаниям, Диана в растерянности спросила: "Боже мой, что случилось?" ("My God, what's happened?")

После этого принцесса потеряла сознание. Несмотря на усилия врачей в больнице Ла-Сальпетриер, в 4:00 утра 31 августа 1997 года её сердце остановилось.

Наследие трагедии

Завершение судебных дел и обнародование последних фотографий и слов Дианы поставили точку в юридической стороне событий 1997 года, но навсегда изменили медиапространство. Гибель Леди Ди заставила принять более строгие законы о неприкосновенности частной жизни во Франции и Великобритании, а также пересмотреть этические стандарты работы фотожурналистов во всём мире.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стали известны последние слова принцессы Дианы, сказанные ей подруге за день до смерти.

На 13-й день рождения Уильяма его уже покойная мать, принцесса Диана, сделала нечто, что оказалось для него слишком тяжелым.

Незадолго до смерти принцесса раскаялась перед сыновьями в том, что сделала ранее.