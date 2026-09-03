Последние слова и фото принцессы Дианы: что говорила Леди Ди перед гибелью (фото)
Ночь на 31 августа 1997 года навсегда разделила историю мировых СМИ и королевской семьи Великобритании на "до" и "после". Трагическая гибель принцессы Дианы в парижском туннеле Альма вызвала не только волну шока, но и длительное судебное расследование, главный вопрос которого годами волновал общество: кто именно виновен в смерти "принцессы сердец"?
Сразу после катастрофы общественное возмущение обрушилось на фотографов, которые преследовали Mercedes-Benz W140 с Дианой и её спутником Доди аль-Файедом. Несколько фотожурналистов были задержаны непосредственно на месте происшествия по подозрению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи лицам, находившимся в опасности.
Однако спустя два года изнурительного расследования, 3 сентября 1999 года, французский следственный судья Эрве Стефан официально закрыл уголовное дело против девяти папарацци и мотоциклиста. Следствие пришло к официальному выводу: хотя действия фотографов были назойливыми, они не стали непосредственной причиной потери управления автомобилем. Фокус рассказывает о трагедии и о том, какими были последние слова принцессы Дианы.
Основные факторы трагедии
Превышение скорости: автомобиль двигался со скоростью свыше 100 км/ч в зоне с ограничением до 50 км/ч, пытаясь оторваться от преследователей.
Состояние водителя: Водитель отеля "Ritz" Анри Поль находился под воздействием алкоголя (уровень содержания в крови превышал норму в три раза) и лекарственных препаратов.
Пассивная безопасность: Ни Диана, ни Доди аль-Файед не были пристегнуты ремнями безопасности.
Британское расследование "Operation Paget", итоги которого были обнародованы в 2006 году, полностью подтвердило выводы французских коллег, окончательно сняв с папарацци уголовную ответственность за саму аварию.
Последние кадры принцессы Дианы
Фотографии с участием Дианы, сделанные в последние часы её жизни, стали самым ценным и самым противоречивым контентом в истории фотожурналистики.
Снимки с яхты "Jonikal"
За несколько дней до трагедии папарацци запечатлели Леди Ди во время отдыха на яхте семьи аль-Файед в Средиземном море. На этих снимках Диана выглядела расслабленной, загорелой и спокойной. Эти фото разошлись миллионными тиражами, создавая иллюзию её новой, счастливой жизни.
Камеры видеонаблюдения отеля Ritz
Последние достоверные кадры, снятые при жизни, на которых лицо принцессы запечатлено в относительной безопасности, принадлежат внутренним камерам видеонаблюдения парижского отеля "Ritz". На видео запечатлено, как Диана и Доди входят в лифт и проходят по холлу за несколько минут до полуночи. Она улыбается, хотя на лице заметна усталость от постоянного внимания прессы.
Последний снимок в машине
Самым запоминающимся и в то же время самым жутким стал кадр, снятый фотографом за секунды до въезда в туннель. На нём видна затылок Дианы, которая оглядывается на заднем сиденье, вспышки фотокамер и лица охранника Тревора Рис-Джонса и водителя Анри Поля.
Последние слова и интервью: о чем мечтала Леди Ди
Последнее официальное крупное интервью принцесса Уэльская дала в июле 1997 года во время своего визита в Боснию, где она принимала участие в кампании против использования противопехотных мин.
В беседе с журналистами издания Le Monde и во время выступлений перед прессой она подчеркивала своё стремление посвятить свою жизнь гуманитарной деятельности:
"Я хочу помогать людям, оказавшимся в беде. Общество должно понимать, что самое важное — это внимание и сострадание к тем, о ком забыли".
Она также неоднократно подчеркивала стремление вести частную жизнь вне постоянного контроля Букингемского дворца и британской прессы, выражая надежду, что её благотворительная деятельность наконец-то затмит слухи о её личной жизни.
Что касается последних слов, произнесённых принцессой непосредственно на месте катастрофы, то их зафиксировал французский пожарный Ксавье Гурмелон, который первым прибыл к разбитой машине и оказывал ей помощь, когда она ещё была в сознании. По его показаниям, Диана в растерянности спросила: "Боже мой, что случилось?" ("My God, what's happened?")
После этого принцесса потеряла сознание. Несмотря на усилия врачей в больнице Ла-Сальпетриер, в 4:00 утра 31 августа 1997 года её сердце остановилось.
Наследие трагедии
Завершение судебных дел и обнародование последних фотографий и слов Дианы поставили точку в юридической стороне событий 1997 года, но навсегда изменили медиапространство. Гибель Леди Ди заставила принять более строгие законы о неприкосновенности частной жизни во Франции и Великобритании, а также пересмотреть этические стандарты работы фотожурналистов во всём мире.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Стали известны последние слова принцессы Дианы, сказанные ей подруге за день до смерти.
- На 13-й день рождения Уильяма его уже покойная мать, принцесса Диана, сделала нечто, что оказалось для него слишком тяжелым.
Незадолго до смерти принцесса раскаялась перед сыновьями в том, что сделала ранее.