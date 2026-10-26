Твоя історія заробить мільйони: як Голлівуд шукає нові сюжети для стрічок по світу

Власники студій Голлівуду активно шукають для сценаріїв і майбутніх кінострічок не великі та популярні романи, а невеликі неопубліковані оповідання та історії. Завдяки цього головна фабрика зірок США "вбиває" кількох зайців одразу одним пострілом.

Кіностудії та сценаристи фактично отримують готову "сировину", з якої далі вийдуть успішні роботи на великих екранах. Про це повідомляє The New York Times.

Головна мотивація пошуку неопублікованих оповідань та нарисів дає власникам кіностудій кілька переваг. Мова йде про значну економію коштів на авторських правах від великих романів, а також дозволяє Голлівуду уникати випадків фанатів, які ревно захищають першоджерело під час адаптації.

Серед згаданих випадків, про які пише ЗМІ, згадуються сценарії таких фільмів як "Дублер", "Горбата гора", "В'язаний чоловік" та інші. Схожим прийомом скористався культовий режисер сер Крістофер Нолан, коли неопубліковане оповідання його брата Джонатана про чоловіка з утратою пам'яті став джерелом для сценарію до "Мементо".

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Агентка компанії з пошуку талантів William Morris Endeavor Ніколь Вайнрот говорить, що наразі "веде 20–25 оповідань на різних етапах розвитку" до кіностудій. З її слів, оповідання, найбільш пристосовані до адаптації в кіно оповідання "рідко нагадують ті, що були в Harper's чи The New Yorker".

"Вони [оповідання — ред.] можуть бути розумними, літературними і красиво написаними, але має бути сюжет і двигун", — сказала вона, додаючи, що нині формальний заклик звучить як "пишіть коротше".

Як шукають в Голлівуді сюжети: історія одного сценарію

ЗМІ вказує, що ключовим у пошуку нових імен сценаристів є "запит на легку та спекулятивну літературу". Саме так сталося з вчителем спеціальної освіти в Dartmouth High School у Массачусетсі Джоном Котом, коли 2024 року отримав дзвінок із Голлівуду, коли опубліковану ним кримінальну історію "Я прикинулася зниклою дівчинкою" на Reddit вирішили адаптували — наразі тривають зйомки стрічки, де головну роль грає Сідні Свін.

Спочатку вчитель подумав, що його намагаються обдурити. Та коли до Zoom-дзвінка підключили сценаристи Голлівуду щодо його історії, він не повірив своїм очам.

"Я ледве не знепритомнів. Я був би радий просто отримати три лайки на Reddit", — говорить чоловік, який понад шість років тому виклав свою історію онлайн.

Незважаючи на зміни у методах пошуку, агенти та продюсери Голлівуду кажуть, що досі керуються давнім імпульсом зануритися в історію. Тому, як говорить власник продюсерської компанії Assemble Media Джек Геллер, вони шукають цікаву історію, за яку готові "дістати велику сумку та показати її на кінополотні".

"Ми проводимо цілий день за нашими пристроями, і існує так багато різних точок зору про те, що таке "публікація". Це нагадує, як раніше ми всі збиралися біля багаття і слухали казки. Тепер ми робимо це так, щоб знаходити їх у своїх нішах", — говорить продюсер.

Раніше Фокус повідомляв про те, яку сцену прибрав Джордж Лукас із "Зоряних війн". Йдеться про момент, коли дружина і діти прибульця приїжджають підтримати його під час перегонів.

Згодом стало відомо, як Барбара Стрейзенд змінила Голлівуд завдяки своїй зовнішності. Кінокритик Олексій Росовецький вказує, що акторка зробила справжню революцію з моменту підписання першого контракту в Голлівуді 1962 року.