Сбежать от образа: как создатель Винни-Пуха разрушил жизнь собственного сына из-за сказки (фото, видео)

Британский автор культового "Винни-Пуха" Алан Александр Милн создал свой шедевр о приключениях медвежонка и его друзей 100 лет назад. Однако серия рассказов оказала непосредственное влияние на жизнь сына сказочника, у которого было удивительно похожее имя с мальчиком из серии сказок — Кристофер Робин.

Именно Кристофер Робин Милн на протяжении всей жизни пытался "избавиться" от прямой ассоциации со своим сказочным прототипом, но из-за этого сыну сказочника пришлось пройти через непростые испытания. Об этом говорится в материале BBC.

"Были две вещи, которые омрачали мою жизнь и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и "Кристофер Робин", — написал в своей автобиографии сын известного сказочника.

На протяжении своей жизни потомок Алана Милна пережил с отцом различные этапы — от отчуждения и недопонимания до ненависти к сказкам и героям, а затем и заочного примирения отца и сына. Кристофер вспоминает, что пока отец активно писал популярные истории о сказочных персонажах, первые 10 лет его жизни его фактически воспитывала не собственная мать, а няня Оливия Рэнд-Броквелл.

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Потомок сказочника в интервью СМИ на протяжении многих лет рассказывал, что видел отца только за столом во время завтрака, обеда и ужина. В то же время его мать Дороти, которая не скрывала меркантильного интереса к браку, проводила время на светских раутах.

Только после развода с женой Алан Милн стал уделять больше времени сыну — они чаще общались, проводили время вместе и много разговаривали. Сам потомок сказочника говорит, что эти три года запомнились ему как особенные.

Мне казалось, что мой отец достиг того, чего достиг, взобравшись на мои детские плечи, что он отнял у меня мою добрую репутацию и оставил лишь пустую славу своего сына так написал значительно позже Кристофер в своих мемуарах 1974 года "Зачарованные места".

Начало катастрофы: Кристофер в жизни, Кристофер в сказках

Впоследствии именно Кристофер помог отцу с идеями для будущих сказок — и так на литературной сцене появился мальчик Кристофер Робин. Однако для сына Милна такая слава обернулась дальнейшей катастрофой — мальчика начали травить в школе сверстники и взрослые школьники, а его утешением стали математика и любовь к конструированию.

Кристофер Робин Милн в 1928 году с медвежонком Винни-Пухом Фото: wiki

Позже, когда самого господина Милна-старшего спросили, не повредили ли эти работы на жизнь и здоровье его сына, то писатель на мгновение задумался. Через секунду он ответил, что "это ему не повредило".

Я не особо их (сказки отца — прим. ред.) люблю… и я точно никогда не испытывал к ним никакой сентиментальности рассказал господин Кристофер уже в зрелом возрасте об отношении к работам своего отца.

Все возвращается домой: отъезд, поиски и возвращение

С началом Второй мировой войны Милн-младший хотел поступить на военную службу, но его не приняли по состоянию здоровья. Отец, благодаря своим связям, смог устроить сына в инженерный корпус британской армии, и тот провел несколько лет в Италии и на Ближнем Востоке. После того как его уволили в запас из-за ранения, он учился в Оксфорде и получил степень бакалавра.

В последующие годы Кристофер и его жена Лесли, которая была его двоюродной сестрой, переехали в город Дартмур, где открыли книжный магазин "Гарбур". Именно благодаря такому шагу застенчивый и замкнутый от природы молодой человек начал преодолевать собственные предубеждения и чувство брошености, однако ему приходилось нелегко общаться с поклонниками сказок его отца и обсуждать персонажей.

В течение 25 лет он вел успешный бизнес, а впоследствии решил воплотить в жизнь свою мечту стать писателем. На фоне тяжелой болезни его единственной дочери Клэр, страдавшей церебральным параличом, Милн-младший передал дела жене и начал активно писать автобиографию.

Однако тень отца и его творчества, как и глубокий конфликт с матерью, не отпускали Милна-младшего. По свидетельствам очевидцев, после смерти отца его сын приехал на похороны, но что-то сказал матери на ухо, за что она публично дала ему пощечину, несмотря на то, что Кристофер старался часто навещать отца в последние годы его жизни.

Не найдя общего языка с матерью, которая перед смертью сама не захотела видеть сына из-за его брака с кузиной (который миссис Дороти так и не приняла), Милн-младший решил продать родительское поместье, бесплатно передал культовые игрушки в публичную библиотеку Нью-Йорка, а сам с женой переехал в Лондон. Там он прожил до своей смерти в 1996 году, его жена Лесли ушла из жизни в 2014 году, а их дочь Клэр — в 2012 году от последствий врожденного заболевания.

Заочное примирение и взаимопонимание между отцом и сыном

Уже в конце жизни Кристофер заявил, что "смирился с работой отца, хотя и не с дискомфортом, вызванным его нежелательной славой". Как написала автор биографии Милна-старшего Анна Твейт, Кристофер со временем смирился с тем, что его отец "на самом деле был предан ему и что он не имел представления о том, что произойдет".

Кристофер Милн понимал, что книги о Пухе были для отца способом "преодолеть разрыв между ними в ранние годы, позволяя ему выразить то, что он не мог сказать иначе". Как писал сам сын сказочника в своей автобиографии:

"Сердце моего отца оставалось сдержанным на протяжении всей его жизни. Он глубоко чувствовал, но держал свои чувства при себе и лишь как писатель позволял им вырваться наружу в своих произведениях. Но даже здесь он их маскировал… и так такие печали, как там, были одеты в кепки и колокола, и они воплотились в Иа".

Впоследствии Милн-младший говорил, что зачастую не мог сразу понять, почему к нему приходили и говорили, что в своих произведениях отец проявлял настоящую любовь к сыну. Однако на самом деле ситуация выглядела иначе, о чем впоследствии сын сказочника откровенно писал и говорил.

"Иногда люди сегодня говорят мне: "Как тебе повезло, что у тебя был такой замечательный отец", полагая, что, поскольку он писал обо мне с большой любовью и пониманием, он, наверное, играл со мной с такой же нежностью и пониманием". […] Мой отец был творческим писателем, и именно потому, что он не мог играть с маленьким сыном, его стремление искало и находило удовлетворение в другом направлении — он писал о нем", — констатировал сын британского сказочника.

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Впоследствии стало известно, как один мужчина в Великобритании обнаружил редкие литературные артефакты. Среди них были — первые рукописи создателя Винни-Пуха Алана Милна и визитка Джона Толкина, которые были проданы на аукционе за весьма приличную сумму.