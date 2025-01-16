Мужчина разбирал вещи на крыше отцовского дома и сильно разбогател: что он нашел (фото)

Мужчина случайно нашел редкие литературные артефакты, некоторые из которых не видели с 1926 года. Аукционеры оценили найденные вещи в довольно солидную сумму.

Related video

57-летний Саймон Смит решил убрать в доме своего отца после его смерти и нашел там очень необычные вещи. Найденные вещи помогут мужчине получить неплохую прибыль в сотни тысяч, сообщает британское издание Daily Express.

Журналисты пишут, что отец мужчины всю жизнь работал в издательской отрасли и хранил архив с разных времен. И вот сын добрался до крыши и нашел архив своего родственника, в котором были первые рукописи создателя Винни-Пуха Алана Милна.

Найденные рукописи на чердаке (фото: SWNS) Фото: SWNS

Некоторые из найденных документов никто не видел более 100 лет, однако теперь Саймон Смит решил их выставить на аукцион. Среди самых интересных лотов — визитка автора "Властелина колец" Джона Толкиена.

"Мы просто не знали об их существовании, поэтому были очень ошеломлены. Мы убирали чердак и нашли полиэтиленовый пакет, полный листов и похожего материала. Они просто лежали там вместе с другим детским хламом и старыми фотографиями", — говорит господин Смит.

Визитка с подписью Толкиена (фото: SWNS)

Он добавляет, что не удивлен визитке с подписью Толкиена, ведь его отец был причастен к выходу культового легендариума. А вот сказки и рассказы Милна стали неожиданностью для мужчины, ведь о том, что его отец был лично знаком с автором Винни-Пуха, он не знал.

Журналисты пишут, что ценные вещи были выставлены на аукционе 15 января, и начиная с 16-го числа, пройдет аукцион с ценными лотами. По ожиданиям господина Смита, общая прибыль составит около 15 тыс. фунтов (почти 775 тыс. грн).

Ранее сообщалось, как мужчина наткнулся на невероятные находки посреди леса. Рассказ Уилла спровоцировал огромный резонанс: сотни пользователей Reddit в комментариях поделиться своей реакцией на эту необычную находку.

Также стало известно, что прохожий нашел чемодан и открыл его, найдя неожиданные там вещи. Откуда взялся чемодан и почему его выбросили, остается неразгаданной тайной, однако пользователи сети поделились своими теориями, что же на самом деле могло произойти.