Чоловік розбирав речі на даху батькового будинку та сильно розбагатів: що він знайшов (фото)

Чоловік випадково знайшов рідкісні літературні артефакти, деякі з яких не бачили з 1926 року. Аукціонери оцінили знайдені речі в досить солідну суму.

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57-річний Саймон Сміт вирішив прибрати у будинку свого батька після його смерті та знайшов там дуже незвичні речі. Знайдені речі допоможуть чоловіку отримати непоганий прибуток в сотні тисяч, повідомляє британське видання Daily Express.

Журналісти пишуть, що батько чоловіка все життя працював у видавничій галузі та зберігав архів з різних часів. І ось син дістався до даху та знайшов архів свого родича, в якому були перші рукописи творця Вінні-Пуха Алана Мілна.

Знайдені рукописи на горищі (фото: SWNS) Фото: SWNS

Деякі з віднайдених документів ніхто не бачив понад 100 років, однак тепер Саймон Сміт вирішив їх виставити на аукціон. Серед найцікавіших лотів — візитівка автора "Володаря перстнів" Джона Толкієна.

"Ми просто не знали про їх існування, тому були дуже приголомшені. Ми прибирали горище і знайшли поліетиленовий пакет, повний листів і схожого матеріалу. Вони просто лежали там разом з іншим дитячим мотлохом і старими фотографіями", — каже пан Сміт.

Візитка з підписом Толкієна (фото: SWNS)

Він додає, що не здивований візитці з підписом Толкієна, адже його батько був причетним до виходу культового легендаріуму. А ось казки та оповідання Мілна стали несподіванкою для чоловіка, адже про те, що його батько був особисто знайомим з автором Вінні-Пуха, він не знав.

Журналісти пишуть, що цінні речі були виставлені на аукціоні 15 січня, і починаючи з 16-го числа, пройде аукціон з цінними лотами. За очікуваннями пана Сміта, загальний прибуток складатиме близько 15 тис. фунтів (майже 775 тис. грн).

Раніше повідомлялося, як чоловік натрапив на неймовірні знахідки посеред лісу. Розповідь Вілла спровокувала величезний резонанс: сотні користувачів Reddit у коментарях поділитися своєю реакцією на цю незвичайну знахідку.

Також стало відомо, що перехожий знайшов валізу і відкрив її, знайшовши неочікувані там речі. Звідки взялась валіза і чому її викинули, залишається нерозгаданою таємницею, однак користувачі мережі поділилися своїми теоріями, що ж насправді могло статися.